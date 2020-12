Gates elogia el enfoque de finanzas digitales de la India

(Bloomberg) -- El pionero de la tecnología Bill Gates elogió las políticas de la India para la innovación financiera y la inclusión, y dijo que su fundación filantrópica está trabajando con otros países para desplegar tecnologías de código abierto inspiradas en el enfoque del país.

India ha desarrollado plataformas ambiciosas para la identificación universal y los pagos digitales, incluida la mayor base de datos biométricos del mundo y un sistema para enviar rupias entre cualquier aplicación de banco o teléfono inteligente. Gates dijo que esas políticas han reducido drásticamente el coste y la fricción de la distribución de ayuda a los pobres, especialmente durante la pandemia.

“Si alguien va a estudiar un país en este momento, aparte de China, diría que debería mirar a la India”, dijo Gates en el Festival Fintech de Singapur el martes. “La innovación en torno a ese sistema es fenomenal”.

Los pagos digitales en la India despegaron después de que el Gobierno apostara por la desmonetización en 2016, invalidando la mayoría de los billetes de alto valor del país en un intento por frenar la corrupción y alejar a la población del efectivo. La interfaz de pagos unificados, o UPI, se ha visto favorecida por el auge del uso de teléfonos inteligentes y los precios de los datos inalámbricos, que se encuentran entre los más bajos del mundo.

India exige que las compañías usen su plataforma UPI para el envío fácil de pagos entre todos los servicios, entre ellos los de Facebook Inc., Amazon.com Inc., Walmart Inc., Paytm y cualquier nueva empresa emergente. También se requiere cero tasas al usuario.

“India es un gran ejemplo”, dijo el copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates durante la conferencia virtual. Su organización está ayudando a algunos países que no tienen estándares establecidos a desarrollar sistemas similares, basados en tecnologías de código abierto, agregó.

El sistema biométrico de India, bautizado con el nombre de Aadhaar o “fundamento” en hindi, ha suscitado preocupaciones de privacidad porque también se puede usar para la vigilancia de ciudadanos por el Gobierno. El primer ministro Narendra Modi se oponía al sistema antes de llegar al poder, pero desde entonces lo ha adoptado. Países como Rusia, Marruecos y Bangladesh han expresado interés en el enfoque.

Gates, en general, se mostró optimista sobre la rapidez con que se desarrollaron las vacunas para hacer frente a la pandemia de covid-19. Espera que haya aproximadamente seis tratamientos disponibles en el primer trimestre del próximo año, lo que calificó de un logro significativo.

“Las cosas digitales en general —aprendizaje remoto, telemedicina, finanzas digitales— estaban muy avanzadas”, dijo. “Por lo que, a pesar de que la pandemia ha sido terrible, ha impulsado algunas de estas innovaciones, incluida la rapidez con la que fabricamos vacunas”.

Pero Gates advirtió que la lucha contra el virus debe hacerse de manera equitativa: los países ricos no deberían decidir quién tiene acceso a las vacunas. Por ello su fundación está trabajando con fabricantes globales, incluido el Serum Institute en India, para asegurarse de que haya suficientes dosis a precios razonables.

Dijo que espera que las vacunas pongan fin al coronavirus en 2022, aunque advirtió en contra de una actitud complaciente.

“No podemos olvidar que vendrá otra pandemia, por lo que debemos invertir y estar preparados, señaló.

