Fútbol/Champions.- Previa del Salzburgo - Atlético de Madrid

El Atlético quiere tocarle el 'Réquiem' al Salzburgo



Los 'colchoneros' pasarán a octavos si evitan la derrota en Austria



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid visita este miércoles al FC RB Salzburg en el Red Bull Arena en la sexta y última jornada de la Liga de Campeones, en un duelo directo por la segunda plaza y por estar en los octavos de final de la competición con ventaja para los 'colchoneros', que les vale el empate.



En la ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart, el Atlético de Madrid quiere que el 'Réquiem', famosa pieza del compositor usada como oración por los difuntos, suene en honor al Red Bull Salzburg. Al 'Atleti', para salir vivo de Austria, le basta con puntuar.



La calculadora no sacará demasiado humo en este Grupo A de la 'Champions'. El Bayern de Múnich ya es primero, y la segunda plaza será para el Atlético si gana o empata en Salzburgo, o bien para el equipo austriaco si vence a los de Diego Pablo Simeone.



Eso sí, el Salzburgo tiene la presión de jugar en casa y de saber que, si pierde y el Lokomotiv vence a un Bayern que no se juega nada, puede incluso ser colista y quedar fuera de la Liga Europa, segunda competición continental a la que accederán los terceros de cada grupo.



Pero el objetivo del Atlético, fiel a la filosofía del 'cholismo', es ir partido a partido y con el fin de 'ganar, ganar y ganar', que profetizaba Luis Aragonés. Y, ganar, les lleva a los octavos de final de la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva.



En la primera vuelta, el Atlético le ganó la partida al Salzburg (3-2) en el Wanda Metropolitano, gracias a la remontada firmada por Joao Félix en el minuto 85'. Se adelantó el equipo español a la media hora, el equipo austriaco le dio la vuelta al marcador pero el portugués, con un doblete, firmó la remontada buena.



Ahora, el Atleti afronta otra prueba dura, y lo hará sin José María Giménez ni Diego Costa, lesionados, y sin Geoffrey Kondogbia, que no está inscrito. Por contra, recupera el 'Cholo' a Sime Vrsaljko, fuera de los terrenos de juego en los últimos meses, y a Yannick Carrasco, que podría ser titular.



Sin Diego Costa, la punta de ataque sería para un Luis Suárez que, más allá de pelear por el objetivo común de los rojiblancos, lucha por poner fin a su racha de 23 partidos sin marcar, fuera de casa, en la Liga de Campeones. De ellos, solo dos encuentros son con la camiseta 'colchonera', el resto vestía de blaugrana, pero quiere acabar con su mal fario.



De Suárez, de un Joao Félix en estado de gracia, de Carrasco o de quien sea que se apunte a la fiesta ofensiva que busca el Atlético depende el pase de los españoles. Además, deberán seguir firmes atrás, como en lo que va de temporada, para poner más difícil todavía la aventura al Salzburgo.



Este Atlético de Madrid asusta en la bonita ciudad austriaca. El técnico local, el estadounidense Jesse Marsch, destacó la defensa "sobresaliente" del equipo madrileño. Los de Simeone son líderes en LaLiga Santander, con 8 victorias y 2 empates, y sólo dos goles encajados.



Carta de presentación idónea para plantarse en Salzburgo y ganarse el billete a octavos. No obstante, en esta 'liguilla' europea han encajado 8 goles en contra, la mitad de ellos en el 4-0 adverso de Múnich.



Pero, en otro país germanófono, quieren que suene una mejor melodía para sus intereses. Según Betfair, el favorito es el Atlético de Madrid, pagándose 2,15 euros por euro apostado, por una cuota de 3,5 para el empate y de 3,25 para el triunfo local, único resultado que apearía a los rojiblancos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



RED BULL SALZBURG: Stankovic; Kristensen, Wöber, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Ashimeru, Junuzovic, Szoboszlai; Koita y Berisha.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Saúl; Luis Suárez y João Félix.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).



--ESTADIO: Stadion Salzburg.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.