Fútbol/Champions.- Koeman: "Es nuestra culpa, hemos salido muy mal"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que su equipo tiene la culpa de la derrota ante la Juventus (0-3) que da el liderato de grupo al equipo italiano, por haber salido "muy mal" al partido y por haber dado 30 minutos de gloria a los de Andrea Pirlo.



"Se puede discutir sobre los penaltis, para mí el primero no lo es. Si pitan el de Cristiano, el de Messi también lo era. Pero es nuestra culpa, hemos salido muy mal", manifestó en declaraciones a Movistar+ tras el partido.



En este sentido, reiteró que "gran parte" de la derrota es por culpa de la primera media hora. "Hemos entrado mal, con miedo, sin agresividad. Parecía que hemos entrado para no perder, en vez de intentar controlarlo", lamentó.



"Nos han apretado mucho, no tuvimos el control y no estuvimos defensivamente bien, en nuestras posiciones. Después mejoramos mucho. Perdimos en la primera media hora", se explayó.



Koeman aseguró que no vio en el campo lo que pidió antes del partido. "Como entrenador, intento preparar el partido y decir al equipo cómo salir. Hemos hablado de intentar juntar al equipo, pero para juntarse hay que ganar duelos individuales y hemos dejado espacios", argumentó.



"Los cambios han sido para proteger a Alba y Lenglet por las tarjetas. Ha sido positiva la entrada de Junior y de Umtiti, a Araújo le cambiamos también para protegerle. Hay cosas positivas, aunque no hemos estado a nuestro nivel, hoy. Peor la trayectoria en 'Champions' ha sido buena", manifestó.



"Pienso que sí nos dará para jugar esta 'Champions'. En le primer partido contra la Juve estuvimos mucho mejor, hoy la Juve estuvo mejor. Pero es una lección a aprender, ellos salieron más convencidos", concluyó sobre el partido y sobre ceder el liderato a la Juventus.