Fútbol/Champions.- Julen Lopetegui: "Hay grandes de Europa que no han conseguido pasar a octavos"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, celebró lograr el primer objetivo de la temporada por pasar a octavos de la Liga de Campeones este miércoles ante el Rennes, en la última jornada de la fase de grupos, recordando que "hay grandes de Europa" que no han logrado ese primer paso importante del curso.



"Hemos hecho una buena en la primera parte, en la segunda necesitamos algo más de tranquilidad para gestionar mejor la ventaja. Ellos querían terminar con victoria en casa y tienen jugadores llamados a ser de primer nivel en Europa muy pronto. Hemos querido imponer nuestro juego, defenderles bien y evitar que corrieran pero no siempre lo hemos conseguido", dijo.



El preparador de los andaluces se refirió en rueda de prensa al partido completo que necesitaba el Sevilla. "Doku nos ha generado problemas pero hemos tenido la tranquilidad para darle la vuelta. A partir del 0-1 hemos jugado bien, hemos hecho el segundo y luego nos faltó tranquilidad para gestionar la ventaja. Era un campo donde había que sufrir, intentar ganar y lo hemos hecho", afirmó.



Lopetegui explicó de nuevo la necesidad de gestionar la plantilla en este calendario apretado. "Tenemos las bajas que tenemos, hay situaciones complejas por muchos motivos y hemos intentado poner el equipo que entendíamos más apropiado. Han hecho un gran trabajo todos, pero pasando momentos difíciles porque es la Champions. Algunos son más conocidos y otros menos, pero todos los equipos tienen jugadores de gran nivel. El Rennes también", dijo.



"El equipo ha hecho una magnífica fase de grupos. Hay grandes de Europa que no han conseguido pasar a octavos y hay que darle el mérito que tiene. Hemos compaginado la competitividad de LaLiga y el escenario tan complejo. El primer objetivo está cumplido y ahora a centrarnos en LaLiga, que es durísima y nos va a obligar a un gran esfuerzo", añadió.