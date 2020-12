Fútbol.-El Sevilla saca pegada en Rennes

Sin nada en juego pero con los focos de la Champions, los de Lopetegui cierran una gran fase de grupos



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Sevilla se tomó en serio la última fecha del Grupo E de la Liga de Campeones y doblegó (1-3) al Rennes este martes, a pesar de no tener nada en juego con el segundo puesto seguro de cara a los cruces de octavos de final, triunfador con el doblete de En-Nesyri.



Los de Julen Lopetegui se fueron al descanso con un 0-2, gracias a Koundé y En-Nesyri, ya en el descuento. El Sevilla no desaprovechó sus ocasiones, después de un buen inicio galo con una buena ocasión de Niang al palo. El Sevilla aguantó y se afianzó en el campo.



El cuadro andaluz buscó entonces sus opciones y necesitó poco para marcar. El central Koundé cazó con autoridad el balón del 0-1 y En-Nesyri demostró su olfato agudo para cazar un centro de Oliver Torres con el cabezazo del 0-2 que acomodó al Sevilla.



Los de Lopetegui perdieron de nuevo de vista la meta rival y el Rennes pasó a ganar metros y dominio. Rutter rozó el palo de Bono y Ocampos entró en el Sevilla para que los galos no estuvieran tan cómodos. Sin embargo, la noche inspirada era la de En-Nesyri.



El ariete visitante firmó su doblete hábil entre los centrales y al desmarque, cortando el momento más peligroso de los franceses. El Rennes no tiró la toalla y maquilló el resultado con un penalti riguroso, que transformó Rutter. El Sevilla dosificó lo que pudo y cumplió con creces en su fase inicial de Champions.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RENNES, 1 - SEVILLA, 3. (0-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



RENNES: Salin; Traoré, Soppy, Da Silva (Aguerd, min.71), Dalbert; N'Zonzi, Camavinga, Grenier (Tait, min.79); Doku (Gboho, min.79), Maouassa (Truffert, min.79); Niang (Rutter, min.70).



SEVILLA: Bono; Koundé, Sergi Gómez (Fernando, min.76), Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Óliver (Franco Vázquez, min.83), Rakitic; Suso (Óscar, min.77), Idrissi (Ocampos, min.72), En-Nesyri (Carlos Fernández, min.83).



--GOLES:



0 - 1, min.32, Koundé.



0 - 2, min.45+2, En-Nesyri.



0 - 3, min.81, En-Nesyri.



1 - 3, min.86, Aguerd (penalti).



--ÁRBITRO: Bartosz Frankowski (POL). Amonestó a Traoré (min.23), Grenier (min.45), Da Silva (min.62) y Soppy (min.72) por parte del Rennse. Y a En-Nesyri (min.23) y Rekik (min.50) en el Sevilla.



--ESTADIO: Roazhon Park.