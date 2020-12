Fiona Ferrer confirma que Paloma Cuevas y Enrique Ponce se ven con asiduidad tras su separación

08/12/2020 Fiona Ferrer, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La socialité, además, contesta a Carolina Herrera: "Yo tengo 46 años y llevo el pelo largo".



MADRID, 8 (CHANCE)



Fiona Ferrer ha sido uno de los rostros conocidos que ha querido apoyar, con su presencia, la nueva aventura empresarial de Juan Peña; la reapertura del tablao flamenco "Torres Bermejas". Muy discreta y, sobre todo, muy amiga de sus amigos, la socialité prefiere no hablar de por qué Enrique Ponce todavía no ha firmado el divorcio de Paloma Cuevas pero sí asegura, sin querer entrar en detalles, que la expareja se ha visto con asiduidad tras su mediática separación.



- CHANCE: ¿Qué buen plan, no?



- FIONA: Yo vengo a ver a mi amigo Juan Peña ya apoyar a los amigos. Ver a Juan ya a su mujer que no los veo desde que nos confinaron



- CH: También apoyar a la cultura ¿verdad?



- FIONA: Hay que apoyarlo, por supuesto con precauciones, pero es una responsabilidad de todos



- CH: ¿Qué balance haces de este año?



- FIONA: Convulso, pero también ha tenido sus cosas buenas



- CH: ¿Qué te han parecido las palabras de Carolina Herrera? ¿Un poco antiguo?



- FIONA: No sé si es antiguo, pero yo tengo 46 y tengo el pelo largo.



- CH: ¿no compartes las palabras de la diseñadora?



- FIONA: No comparto las palabras de nadie que nos diga lo que tenemos que hacer y menos en este momento. Yo creo que cada uno debe hacer y sentir lo que uno quiere. Cada uno tiene su personalidad y este año ha sido un año de muchos noes



- CH: No tiene sentido marcar unos patrones por una edad ¿no?



- FIONA: Es que no hay prototipos, cada uno tiene su personalidad, tiene un estilo. La elegancia no radica en cómo vas vestida



- CH: ¿Cómo está Paloma Cuevas?



- FIONA: Paloma es una mujer muy fuerte, muy preparada, una mujer empresaria



- CH: ¿Te gustaría que rehiciera su vida?



- FIONA: Me gustaría que todo el mundo rehiciera su vida



- CH: ¿Personalmente cómo estás?



- FIONA: Bien, nunca se me acabó la vida



- CH: ¿Entre tú y Javier sigue esa cordialidad?



- FIONA: Si, somos amigos



- CH: ¿creemos en segundas oportunidades para el 2021?



- FIONA: Después de lo que ha pasado en el 2020 creo en todo.



- CH: ¿es verdad que Enrique y Paloma se han reencontrado este miércoles en la función del colegio de su hija?



- FIONA: No tengo ni idea. Yo estoy segura que se han visto muchísimas veces



- CH: Paloma dice que es firme el divorcio ¿cree que firmará el diestro?



- FIONA: No tengo ni idea