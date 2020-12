Eurodiputados respaldan el marco legal para detectar el abuso sexual en línea

El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Bruselas, 7 dic (EFE).- Los eurodiputados dieron este lunes un nuevo paso en la protección de los menores víctimas de abuso sexual: los proveedores de servicios de comunicación en internet podrán seguir utilizando tecnologías para el tratamiento de datos personales con el fin de continuar detectando, denunciando y eliminando de forma voluntaria el contenido relacionado con el abuso sexual infantil en línea.

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves con 53 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones un reglamento que deroga parcialmente la directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas para permitir a los operadores de servicios tener una base legal para seguir tratando los datos con este fin.

Según explicó a Efe el eurodiputado español del Partido Popular Europeo (EPP), Javier Zarzalejos, ponente en la sombra del documento -cuya principal autora es la socialista alemana Birgit Sippel-, entre los principales contenidos sujetos a su eliminación se encuentran las imágenes ya recogidas en bases de datos.

“Los contenidos, ya sean vídeos o fotografías que supongan material de abuso sexual reconocido, es decir, que se encuentran en bases de datos, permiten comparar con el material que circula 'online'”, manifestó Zarzalejos y, como resultado, concluir que “efectivamente son imágenes que reflejan abuso sexual a menores”.

Además, según apuntó el eurodiputado español, “no se trata solamente de comparar”, sino que también se busca “detectar el contenido que las redes de pedófilos van generando” y que aún no han sido identificados.

No obstante, la “gran novedad de la regulación” europea es, según explica Zarzalejos, la incorporación del denominado “grooming”, es decir, el engaño pederasta por internet o “ciberengaño pederasta”, una práctica en virtud de la cual “los adultos buscan conseguir material sexual explícito”, explicó el diputado del PPE, quien alerta que “puede terminar con un chantaje permanente”.

“Lo que empieza siendo un intercambio en internet sobre la base de una personalidad falsa puede acabar siendo un abuso sexual, una violación o una agresión en el mundo real”, añadió Zarzalejos.

POSIBLE CONFLICTO CON LA PROTECCIÓN DE DATOS

El 21 de diciembre entrará en vigor el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que incorpora algunas restricciones en materia de privacidad con lo que, sin esta derogación parcial, los operadores no tendrían una base legal para seguir aplicando voluntariamente estos controles.

Sin embargo, pese a ser una restricción del secreto de comunicaciones, esta legislación es “legítima, necesaria y proporcionada”, en palabras de Zarzalejos.

Legítima por su propósito de combatir el abuso infantil, “necesaria porque no hay otra fórmula y proporcionada porque se aplica la tecnología disponible y desarrollada que resulta menos intrusiva de la privacidad”, concluyó el eurodiputado español.

Zarzalejos sostiene, además, que el verdadero conflicto se encuentra en el hecho de “hasta dónde se llega con la monitorización y con el análisis de los textos”, que es el formato en el que se manifiesta el citado “grooming”.

Con él coincidió la ponente del informe, Birgit Sippel (S&D), quien reconoció este lunes en un comunicado que “la parte más difícil de la propuesta de la Comisión es, sin duda, la idea de permitir el uso de la denominada tecnología anti-grooming”.

Al respecto, Zarzalejos sostiene que “no se trata de analizar los textos ni el contenido de la conversación, sino de detectar patrones de la conversación y determinar indicadores clave, pero que no dan idea de cuál es el contenido”, sostiene el español.

EL FUTURO DE LA LUCHA CONTRA EL ABUSO INFANTIL EN LÍNEA

La Comisión Europea (CE) ha anunciado que presentará el próximo año una propuesta de reglamento que establece, según Zarzalejos, “una solución permanente de lo que tiene que ser el conjunto de instrumentos contra el abuso sexual de menores”.

Sin embargo, el ejecutivo comunitario “tendrá que hacerlo mucho mejor a la hora de presentar su propuesta de marco legislativo”, manifestó Sippel en un comunicado posterior a la votación favorable en la comisión de la Eurocámara, y debe comenzar “con una evaluación de impacto exhaustiva, como ya se habría visto obligada a presentar para esta solución provisional”, criticó la alemana.

“Ha habido suficiente tiempo en los últimos dos años para hacer esto”, concluyó.