El rival de Netanyahu en su partido rompe filas y buscará desbancarlo

EFE/EPA/YONATAN SINDEL/Archivo

Jerusalén, 8 dic (EFE).- Guideon Saar, miembro importante del partido israelí Likud, que lidera Benjamín Netanyahu, anunció hoy que abandona la formación y buscará desbancar al primer ministro en las próximas elecciones, que podrían adelantarse de concretarse la disolución de la Knéset, que ya fue aprobada en lectura preliminar.

"Ya no puedo apoyar al gobierno liderado por Netanyahu y ser miembro del Likud. Hoy Israel necesita unidad y estabilidad y Netanyahu no puede ofrecer ninguna de las dos", dijo Saar en una conferencia de prensa, en la que anunció además que creará su propio partido.

"El Likud ha cambiado drásticamente su carácter en los últimos años", agregó, antes de describir a la formación como una "herramienta para los intereses personales" del primer ministro y un "culto" a su persona.

Además, dijo conocer bien "los desafíos sociales y de seguridad" que enfrenta el país y aseguró poder "unir a Israel y darle forma a su futuro".

En diciembre del año pasado, Saar perdió frente al actual mandatario en las últimas elecciones primarias del partido, obteniendo un 27.5% de los votos frente al 72.5% de Netanyahu.

De 53 años y extensa carrera política, incluyendo cargos ministeriales entre 2009 y 2014, es conocido por sus posturas derechistas, similares a las del actual primer ministro en lo referente al conflicto con los palestinos.

Según medios locales, distintos parlamentarios, tanto del propio Likud como de otras formaciones de derecha y centroderecha podrían sumarse al nuevo partido en los próximos días, fortaleciéndolo de cara a los próximos comicios.

Estos, por otra parte, podrían adelantarse de avanzar una moción presentada por la oposición para disolver el Parlamento, que ya fue aprobada en una lectura preliminar y debe aún atravesar tres lecturas más, previstas para las próximas semanas.

La posible disolución de la Knéset se da en el marco de una disputa entre Netanyahu y su socio de coalición, el líder centrista Beny Gantz, en torno a la aprobación del presupuesto del Estado, una cuestión fundamental para el acuerdo de rotación entre ambos, por el que está previsto que Gantz se convierta en primer ministro a fines de 2021 y que, según muchos analistas, Netanyahu no pretende cumplir.