El comité olímpico panameño define nueva fecha para escoger su junta directiva

El actual presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 7 dic (EFE).- La elección de la nueva junta directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), suspendida el pasado fin de semana por no contar con el aval de las autoridades de salud del país, se realizará el sábado próximo, informó este lunes una fuente oficial.

"La suspendida Asamblea General Electiva se reanudará en la sede social del Comité Olímpico de Panamá el próximo sábado 12 de diciembre", dijo el COP en un escueto comunicado.

El sábado pasado, luego de la apertura de la Asamblea Electiva por parte de Camilo Amado, actual presidente del COP, el Ministerio de Salud (Minsa) informó mediante una nota que, "so pena de multa, no se podía realizar la asamblea por determinación ministerial".

El consenso de realizar el proceso electoral se dio este lunes luego de una reunión entre las nóminas lideradas por la abogada Damaruis Youg y el doctor Saúl Saucedo con Camilo Amado, actual presidente del COP, y el representante del COI, el paraguayo Camilo Pérez López Moreira.

El comunicado apunta que el conteo de votos y la proclamación de los miembros electos de la junta directiva del COP para el cuatrienio 2020–2024 se hará ese mismo día en horas de la tarde vía telemática.

El COP llamó citó a una Asamblea Extraordinaria vía videoconferencia para escoger a dos miembros de la Comisión Electoral Independiente; dichos miembros saldrán de las postulaciones de cada una de las nóminas.

Entre los acuerdos a resaltar para el proceso electoral es que todas las federaciones podrán ejercer su voto para escoger a los nuevos dirigente del movimiento olímpico panameño.

"Para el ejercicio del sufragio, habrá una única papeleta en la que se incluirá a ambas nóminas, y a cada candidato que la integra atendiendo a la posición a la que aspira, cada uno de los cuales deberá ser votado para ser elegido como miembro de la junta directiva", finaliza la nota.