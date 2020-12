El 89,5 % de ecuatorianos cree que el país va por "mal camino", según sondeo

Animados por los encuestadores a resumir en una palabra sobre cómo se sienten, el 78,2 % de la población entrevistada dijo estar "preocupada, incierta, frustrada, triste", frente al 18,1 % que se mostró "optimista, esperanzada o entusiasmada". EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 8 dic (EFE).- El 89,5 % de los ecuatorianos cree que el país va por "mal camino" y el 57,5 % coloca a temas económicos como los principales problemas de la nación andina, según un sondeo de la firma Cedatos Gallup, divulgado este martes.

El 6,4 % cree que el país va por "buen camino", de acuerdo al estudio que agrega que el 54,5 % de los ecuatorianos se muestran "pesimistas" frente al futuro del país, en tanto que el 25,1 % piensa que "seguirá igual", frente a un 16,9 %, que se demuestra "optimista".

Animados por los encuestadores a resumir en una palabra sobre cómo se sienten, el 78,2 % de la población entrevistada dijo estar "preocupada, incierta, frustrada, triste", frente al 18,1 % que se mostró "optimista, esperanzada o entusiasmada".

Respecto a los principales problemas del país, mencionaron los de tipo económico, crisis, pobreza, endeudamiento (32,2 %), el desempleo, subempleo, deficiente ocupación (25,3 %), el control de la corrupción, manejo del Gobierno y la justicia (17 %), el manejo del coronavirus (15,8 %), la inseguridad y violencia (6,3 %) y la educación, problemas de estudio (3,4 %).

La encuesta realizada a personas a partir de los 16 años, en alrededor de 1.800 hogares, en 16 ciudades y localidades rurales de la Sierra, Costa y Amazonía, tiene un nivel de confianza del 95 %, detalló Cedatos en un comunicado.

BAJOS INDICES

En temas políticos, la encuesta da cuenta de que se mantiene la tendencia a la baja en los porcentajes sobre la gestión y credibilidad del jefe de Estado, Lenín Moreno, que asumió el poder en mayo de 2017.

La gestión del mandatario en los primeros meses de Gobierno llegó al 77 % de aprobación (agosto 2017) y bajó al 8 % en octubre de 2019, a inicios de unas protestas sociales que estallaron cuando pretendió eliminar el subsidio a la gasolina de mayor consumo y al diesel.

En noviembre de ese año registró una recuperación al 19 %, pero inició una bajada hasta el 7,1 % en noviembre 2020.

La credibilidad en la palabra del gobernante, que alcanzó el 67 % en agosto de 2017, bajó al 6,9 % a noviembre de 2020.

También la aprobación a la gestión de la Asamblea Nacional se mantiene a la baja pues en mayo de 2017 llegó a 43 %, pero llegó a 4,5 % en noviembre último, mientras que la credibilidad en la palabra de los asambleístas pasó del 29 % en mayo 2017 al 2,5 % en noviembre de 2020.

En otro segmento de la encuesta, relacionado con la corrupción, el 82 % consideró que ese mal no está siendo combatido, el 13 % cree que sí y el 5 % no respondió.

PROCESO ELECTORAL

El sondeo de opinión también indagó sobre las elecciones del próximo 7 de febrero, cuando se designará al sucesor de Moreno y se renovará la Asamblea Nacional.

El 66,4 % de los encuestados dijo que estaba "poco o nada interesado" en el proceso electoral y el 33,6 % se declaró "muy interesado".

En ese mismo marco, la confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE)-la máxima autoridad en los comicios- cayó del 18 % de diciembre de 2019, al 8 % en noviembre último.

De ser facultativo el voto, el 58 % dijo que no acudiría a las urnas en febrero próximo, de acuerdo a la encuesta, que agrega que el 33,2 % aseveró que ya había decidido por quién votará para presidente del país.

Cedatos consultó a decididos e indecisos por quién votarían si las elecciones fueran ahora y un 23 % se inclinó por el centro derechista Guillermo Lasso, mientras que el 13 % mencionó Andrés Arauz, afín al exgobernante Rafael Correa (2007-2017), y un 10,7 % aseguró que por el candidato indígena Yaku Pérez.