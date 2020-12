10/10/2020 EEUU/Taiwán.- EEUU aprueba la venta de un nuevo paquete de armas por 231 millones de euros a Taiwán. La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés) ha confirmado este lunes la aprobación de la venta de un nuevo paquete de armas a Taiwán, incluyendo un equipo de comunicaciones avanzadas, por un valor de 280 millones de dólares (más de 231 millones de euros). POLITICA ASIA NORTEAMÉRICA ASIA TAIWÁN ASIA ESTADOS UNIDOS CHINA INTERNACIONAL BRENNAN O'CONNOR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés) ha confirmado este lunes la aprobación de la venta de un nuevo paquete de armas a Taiwán, incluyendo un equipo de comunicaciones avanzadas, por un valor de 280 millones de dólares (más de 231 millones de euros).



En un comunicado, la DSCA ha especificado que el acuerdo incluye un sistema de comunicaciones de información de campo y equipo relacionado con el objetivo de "mejorar la seguridad del receptor y ayudar a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar, económico y el progreso en la región".



"Esta propuesta de venta está diseñada para proporcionar comunicaciones móviles y seguras. Contribuirá al objetivo del receptor de modernizar su capacidad de comunicación militar en apoyo de su misión y necesidades operativas", ha señalado la agencia en el documento.



No obstante, ha recalcado que esta venta no alterará el equilibrio militar básico de la región.



Por su parte, el Gobierno de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, ha expresado su gratitud en la que supone la sexta ronda de venta de armas en lo que va de año.



Así, el portavoz de la oficina presidencial, Xavier Chang, ha agradecido el acuerdo a Estados Unidos, ya que les ayudará a "mejorar la capacidad de autodefensa de Taiwán", según ha explicado en un comunicado.



La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a Taipéi, lo que ha provocado un aumento de la tensión con Pekín a pesar de que Taiwán ha asegurado que no pretende iniciar una carrera armamentística con China.



En este sentido, China ya ha amenazado con anterioridad con tomar represalias por la venta de armas a Taiwán, ya que se trata de una "interferencia en los asuntos internos" del país y en sus "intereses en materia de seguridad".