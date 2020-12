EEUU optó por no asegurar más vacunas de Pfizer contra COVID

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump optó por no aprovechar la oportunidad en el verano de adquirir millones de dosis adicionales de una de las principales candidatas a vacuna contra el coronavirus, una decisión que podría demorar la entrega de un segundo lote de dosis hasta que el fabricante Pfizer cumpla con otros contratos internacionales.

La revelación, confirmada el lunes por personas al tanto del asunto, se dio a conocer un día antes de que Trump se disponga a acreditarse el veloz desarrollo de las próximas vacunas contra el coronavirus durante una reunión el martes en la Casa Blanca.

Se prevé que la vacuna de Pfizer reciba el respaldo de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) incluso esta semana, con la entrega de 100 millones de dosis — suficientes para la inoculación de 50 millones de estadounidenses — prevista para los próximos meses.

Bajo su contrato con Pfizer, el gobierno de Trump se comprometió a adquirir un lote inicial de 100 millones de dosis, con la opción de comprar hasta cinco veces más.

Este verano, la Casa Blanca decidió no asegurar 100 millones de dosis adicionales para su entrega en el segundo trimestre de 2021, según personas que hablaron a condición de guardar el anonimato debido a que no estaban autorizadas a tocar el tema públicamente.

Días antes de la anticipada aprobación de la vacuna, el gobierno busca revertir sus pasos, pero se desconoce si Pfizer, que desde entonces ha adquirido compromisos con otros países, podrá cumplir con la solicitud más reciente en el mismo tiempo establecido.

La vacuna de Pfizer es una de dos que se dispone a recibir la autorización de emergencia por parte de la FDA este mes, junto con la fabricada por Moderna.

El gobierno de Trump insistió el lunes que entre esas dos vacunas y otras en proceso de certificación, Estados Unidos podrá abastecer a cualquier estadounidense que quiera ser vacunado para fines del segundo trimestre de 2021.

La decisión del gobierno de no asegurar dosis adicionales de Pfizer durante el verano fue reportada en primera instancia por The New York Times. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo a la NBC que el gobierno “sigue trabajando con fabricantes para expandir la disponibilidad del lanzamiento de vacunas aprobadas por la FDA lo más pronto posible. Aún tenemos la opción de adquirir 500 millones de dosis adicionales”.

En un intento por hacer disminuir el escepticismo del público en torno a la vacuna y promover un elemento clave del legado de Trump, en la reunión del martes se resaltarán los planes del gobierno para la distribución y administración de la vacuna. Sin embargo, no se extendió una invitación al equipo de transición del presidente electo Joe Biden, el cual supervisará el mayor programa de vacunación en la historia del país una vez que el demócrata sea investido en el cargo el 20 de enero.

La reunión de la “Operación Velocidad Warp” contará con la presencia de Trump, del vicepresidente Mike Pence y de una serie de expertos del gobierno, líderes estatales y ejecutivos empresariales en un intento de la Casa Blanca por explicar que la vacuna es segura y exponer los planes del gobierno para administrarla a la población.

Altos funcionarios del gobierno proporcionaron detalles el lunes sobre la reunión. Un funcionario del equipo de transición de Biden confirmó que no se les envió una invitación.

___

Los periodistas de la AP Jonathan Lemire en Wilmington, Delaware, y Linda Johnson en Trenton, Nueva Jersey, contribuyeron con este despacho.