Dos hermanos de Danilo Medina se exponen a prisión preventiva por corrupción

Carmen Magalys Medina, hermana del expresidente dominicano Danilo Medina asiste en calidad de acusada a una audiencia por el caso de una presunta estructura de corrupción del pasado Gobierno que habría logrado sustraer 81 millones de dólares del erario público. EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 7 dic (EFE).- Dos hermanos del ex presidente dominicano Danilo Medina se enfrentan a una solicitud de un año de prisión preventiva, acusados, junto a otras nueve personas, de pertenecer a un entramado de corrupción desmantelado mediante la denominada operación Antipulpo.

Según la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), la estructura corrupta que presuntamente dirigía Alexis Medina, hermano del exmandatario, logró sustraer 4.796 millones de pesos (más de 82 millones de dólares) de los fondos públicos al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado practicando el tráfico de influencias.

Tras diez horas y media, el titular de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, juez José Alejandro Vargas, decidió continuar la sesión el martes, cuando previsiblemente anunciará la imposición de medidas coercitivas.

En la sesión de este lunes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de un año y la declaración de caso complejo para seis de los imputados, las mismas medidas que pidió la víspera contra otros cuatro encausados, mientras que para uno de ellos se modificó la solicitud a prisión domiciliaria después de que este hiciera ciertas revelaciones.

En el caso de Alexis Medina, la acusación también pidió "inmovilizar provisionalmente las operaciones de sus empresas para evitar que se hagan trasferencias de acciones y activos del entramado societario".

Medina calificó de "puras mentiras" las acusaciones expuestas por la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso.

"El Ministerio Público, desde el primer día, ha sido devastador para la familia Medina y no quiero responderle nada", dijo antes de dejar lugar en el estrado a sus representantes legales.

Los otros encausados por corrupción, lavado de activos y otros delitos son el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando Rosa, la exvicepresidenta del esa misma entidad y hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina, y el exministro de Salud Pública Wilfredo Hidalgo Núñez.

También el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán, el director de fiscalización de obras de esa misma institución, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, y el ex contralor general de la República Rafael Germosén (el único para el que se solicita arresto domiciliario)

Además de los exfuncionarios del Gobierno Medina (2012-2020), están imputados varios supuestos testaferros o socios de Alexis Medina: José Dolores Santana Carmona, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

"Nadie es testaferro mío", dijo Alexis Medina con respecto a estos encausados, y afirmó que "se montó una campaña de descrédito desde que cambió el Gobierno" el pasado agosto, cuando se produjo el relevo de la administración de Danilo Medina por parte del presidente Luis Abinader.

En la madrugada del pasado 29 de noviembre la Fiscalía dominicana puso en marcha una operación contra funcionarios del pasado Gobierno y proveedores del Estado que llevó a la detención del citado grupo, que desde entonces permanece en dependencias del Palacio de Justicia Ciudad Nueva de la capital.