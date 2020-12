Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- McConnell sigue siendo un obstáculo para el paquete de estímulo, las elecciones están a punto de terminar y las conversaciones sobre el brexit enfrentan dificultades.

Aguantando

El optimismo de alcanzar un acuerdo de estímulo para fin de año está disminuyendo a medida que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, continúa empujando su propio plan y manteniendo una línea dura sobre la introducción de límites federales a las demandas por covid-19 contra las empresas. Queda poco tiempo para llegar a un acuerdo. La Cámara de Representantes debe votar sobre una resolución de continuidad el miércoles para mantener al Gobierno federal en funcionamiento durante otra semana para resolver las diferencias en un posible proyecto de ley general que podría abarcar el gasto de estímulo.

Puerto seguro

Hoy es la fecha límite para que los estados certifiquen a sus electores para el Colegio Electoral. Después de eso, hay pocas posibilidades de que cualquier desafío legal anule el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. A pesar de gastar US$8,8 millones en los esfuerzos por revertir el resultado del conteo, el presidente, Donald Trump, no ha logrado ningún progreso. El presidente electo, Joe Biden, continúa formando su gabinete y personas familiarizadas con el asunto dicen que planea nominar al general retirado del Ejército, Lloyd Austin, como secretario de Defensa.

Difícil

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que las conversaciones con la Unión Europea son “muy complicadas” pero que aún espera llegar a un acuerdo. Tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas esta semana después de que llamadas telefónicas entre los líderes en los últimos días y las negociaciones adicionales no lograran ningún avance. Los inversionistas se han visto sorprendidos fuera de guardia por el deterioro de las perspectivas de un acuerdo, ya que la semana pasada éste parecía estar próximo a alcanzarse. Johnson tenía una razón para celebrar: el Reino Unido se convirtió en el primer país occidental en comenzar a vacunar a su población contra el covid-19.

Los mercados se deslizan

La falta de progreso en los obstáculos de los estímulos y el empeoramiento de la pandemia que está causando nuevas restricciones en todo el mundo pesan sobre la percepción. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja de 0,1%. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 0,3% a las 5:50 a.m., hora del este, y las acciones relacionadas con viajes se encontraban entre las mayores perdedoras. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída similar en la apertura y el rendimiento del Tesoro a 10 años era de 0,936%. El petróleo cayó levemente y el oro se mantuvo sin cambios.

También hoy...

Los datos de productividad no agrícola de EE.UU. del tercer trimestre y los costos laborales unitarios se publicarán a las 8:30 a.m. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. inicia una subasta de las llamadas frecuencias de banda C que aumentarán el espectro para las redes inalámbricas 5G. Está previsto que el presidente, Donald Trump, celebre una “cumbre sobre vacunas” en la Casa Blanca. H&R Block Inc., AutoZone Inc. y GameStop Corp. se encuentran entre las compañías que informan resultados.

