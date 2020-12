China actuará con "prudencia" para controlar riesgos en el sector 'fintech'

Guo Shuqing, vicegobernador del Banco Popular de China (BPC, central). EFE/How Hwee Young/Archivo

Shanghái (China), 8 dic (EFE).- China apostará por la "prudencia" ante los "nuevos problemas" generados por el sector tecnofinanciero ('fintech'), intentando buscar el equilibrio entre la innovación y el control de los riesgos, aseguró hoy el vicegobernador del Banco Popular de China (BPC, central), Guo Shuqing.

En un discurso grabado que se emitió durante el Festival Fintech de Singapur, Guo habló de una postura "positiva y prudente" ante el auge de estas compañías, sobre las que se ha puesto el foco tras la suspensión a última hora de la que iba a ser la mayor salida a bolsa de la historia, la de Ant Group, operadora de Alipay y subsidiaria del gigante del comercio electrónico Alibaba.

El también presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras de China (CBIRC) subrayó la necesidad de contener los riesgos de ciberseguridad -más del 90 % de las transacciones bancarias ya se llevan a cabo virtualmente en el país asiático- y de aclarar los derechos que las compañías tienen sobre los datos de los usuarios, ya que, en su opinión, las grandes tecnológicas tienen "un control 'de facto' sobre los datos" y algunas los venden a terceros.

Asimismo, Guo reclamó una competencia más "justa" en el sector, al considerar que las principales firmas "tienden a poner trabas a la competencia y a tratar de conseguir beneficios excesivos".

A este respecto, el número dos del banco central chino apuntó que los reguladores deben vigilar si las tecnológicas están impidiendo el acceso al mercado de nuevos actores, si se niegan a desvelar información "que debería ser pública" o si su conducta está "engañando a los usuarios y los consumidores".

Uno de los ejemplos que citó sobre estas supuestas conductas engañosas es el de plataformas 'fintech' que animaban a usuarios sin recursos, como estudiantes, a solicitar créditos que posteriormente no podían pagar: "Cuando se producía un impago, se llevaba a cabo una cobranza coactiva de la deuda, lo que causó muchos problemas sociales".

No obstante, Guo elogió al sector tecnofinanciero por haber conseguido que la financiación sea más "eficiente e incluyente", especialmente a la hora de hacer llegar ayudas por la pandemia de la covid-19.

"SUPERVISIÓN ESPECIAL" PARA LAS 'FINTECH'

En los últimos meses, los reguladores chinos desvelaron en diversas ocasiones sus reticencias sobre el auge de las 'fintech', un sector poco regulado que chocaba frontalmente con las intenciones de Pekín de controlar los riesgos en el sector financiero, enfoque fuertemente criticado por el principal accionista de Ant y hombre más rico de China, Jack Ma.

Sin embargo, no fue hasta unos días antes de la salida a bolsa de la compañía, prevista para el pasado 5 de noviembre, y poco después de las críticas de Ma, cuando las autoridades publicaron un borrador de una nueva normativa que aumentaría las restricciones al apalancamiento y establecería un suelo de contribución de capital en ciertos préstamos por parte de la empresa involucrada.

Tras ello, Pekín ha dejado entrever cuál será su estrategia para con el sector, que incluirá "métodos especiales de supervisión" para evitar riesgos y situaciones monopolísticas, tal y como explicó el propio Guo en un artículo publicado la semana pasada por el BPC.

En ese ensayo, Guo aseguró que la innovación financiera es una "espada de doble filo" y acusó a algunas plataformas virtuales de préstamos de "operar infringiendo las normativas bajo la bandera de la innovación, provocando enormes riesgos financieros y sociales".