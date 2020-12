Cavendish buscó financiación para su propio fichaje por el Deceuninck

El corredor del Reino Unido Mark Cavendish. EFE/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Madrid, 8 dic (EFE).- El esprinter británico Mark Cavendish buscó financiación para su regreso al Deceuninck-Quick Step según ha revelado el mánager del equipo belga, Patrick Lefevere, a Cyclingnews.

Cavendish, de 35 años, no ha logrado una sola victoria desde febrero de 2018, pero antes de retirarse quería enderezar el rumbo de su carrera regresando al equipo donde triunfó entre 2013 y 2015.

Lefevere explica que, cuando le comunicó al velocista británico que el presupuesto del equipo estaba cubierto, el propio Cavendish se encargó de buscar financiación para su propio fichaje.

Cuando terminó su última carrera de la temporada (Los Tres días de Brujas-La Panne), Cavendish habló con su antiguo jefe para comentarle que no podía acabar así su carrera, en la que ha logrado 48 victorias de etapa en las Grandes Vueltas (30 en el Tour, 15 en el Giro y 3 en la Vuelta), ha sido campeón mundial en ruta en 2011 y subcampeón en 2016.

Lefevere le puso al tanto de la situación: "Mark, no tengo un solo euro, ya he agotado el presupuesto", le dijo, aunque le comentó que si encontraba recursos para financiar el contrato estaría encantado de volver a tenerlo en el equipo.

"Yo era consciente de las dificultades que iba a encontrar, pero una semana después alguien me llamó para decirme que había hablado con Mark y que estaba interesado. Empezamos las negociaciones y está hecho", explicó el mánager.