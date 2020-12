Casemiro: "Es una final"

El centrocampista del Real Madrid Casemiro. EFE/Chema Moya/Archivo

Madrid, 8 dic (EFE).- El brasileño Carlos Henrique Casemiro calificó de "final" el duelo ante el Borussia Mönchengladbach que cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el que el Real Madrid se juega seguir o caer eliminado en la competición, y aseguró que saldrán "con corazón y con alma" por el triunfo.

"Todo el vestuario y el club sabemos que es una final", aseguró en rueda de prensa. "Encaramos el partido como si fuera una final y el Real Madrid nos enseñó que las finales no se juegan, se ganan. Vamos con corazón y con alma. El míster ha preparado el partido y nosotros tenemos que dar todo dentro del campo".

En la mente de cualquier jugador madridista, admitió Casemiro que solo pasa disputar los octavos de final de la Champions, pero antes de quedar último de grupo y caer eliminado, preferiría disputar la Liga Europa.

"Quiero jugar la Champions pero si no podemos, quiero jugar competición europea. Si quedamos terceros no vamos a estar contentos, pero si jugamos la UEFA la queremos ganar. Trabajamos solo para la victoria pero en este club se vive de títulos y de Champions", afirmó.