Carrie Lam: Hong Kong no puede ser un "agujero" en la seguridad de China

En la imagen, la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Nueva York, 8 dic (EFE).- La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró este martes que el principio de "un país, dos sistemas" se asienta en una sola nación, China, y justificó las medidas legales contra activistas porque el gigante asiático "no va a permitir que uno de sus territorios no tenga una ley que garantice la seguridad nacional".

Lam dijo que quienes critican las medidas tomadas contra opositores tras la aplicación de la polémica ley de seguridad nacional en Hong Kong no entienden que el principio de "un país, dos sistemas" se asienta en la unidad de la República Popular China, que no se puede permitir "un agujero de seguridad" en uno de sus territorios.

"No hay país que vaya a tolerar la secesión, la traición y los intentos de derrocar el Gobierno", justificó Lam en una entrevista en un evento organizado por el diario The Wall Street Journal.

En su opinión, los críticos del Gobierno de Hong Kong, que ha detenido a activistas y expulsado de sus escaños a legisladores por "no ser patrióticos", consideran "las leyes de la Asamblea Popular Nacional china como algo externo y piensan que tienen como objetivo interferir (en asuntos internos) y eso es un malentendido. Somos parte integral de China".

"No hay nada más importante que el imperio de la ley. Es la piedra angular del éxito de Hong Kong", aseguró la jefa del Ejecutivo hongkonés, que ha sido sancionada, junto con otros miembros del Gobierno de la ciudad, por Estados Unidos por coartar las libertades e independencia de la excolonia británica.

"Cada institución e individuo debe salvaguardar la seguridad nacional y eso incluye a medios y redes sociales", respondió Lam a las preguntas sobre las quejas de empresas de Silicon Valley sobre los requerimientos de datos privados o el acoso legal al fundador del tabloide Apple Daily, Jimmy Lai, acusado recientemente de fraude.

Para Lam, bajo el principio de "un país, dos sistemas" el respeto a los derechos y libertades "sigue muy vivo" y se mantiene un sistema legal justo, imparcial, transparente e independiente. "Nada ha cambiado, la única diferencia es que no vemos esas escenas caóticas, disruptivas para los negocios", opinó.

La ciudad de Hong Kong quedó paralizada durante meses de protestas el año pasado contra la Ley Nacional de Seguridad, que entró en vigor el pasado junio y que persigue delitos de subversión, confabulación con poderes extranjeros y otros delitos criticados por disidentes y activistas prodemocracia e independentistas.