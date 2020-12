Canadá, el país que ha reservado más dosis de vacuna por persona

(Bloomberg) -- Canadá ya tenía suficientes vacunas contra el covid-19 potenciales aseguradas para proteger a una población casi cuatro veces mayor. Ahora acaba de agregar otros 20 millones de dosis a la pila y aceleró su calendario de vacunación.

El gobierno duplicó su orden con Moderna Inc. a 40 millones de dosis, dijo el lunes la compañía farmacéutica estadounidense. Y las primeras 249.000 dosis de otro proveedor, Pfizer Inc. y BioNTech SE, están listas para llegar la próxima semana, dijo el lunes el primer ministro, Justin Trudeau, iniciando una campaña de vacunación antes de lo previsto.

“Los primeros canadienses serán vacunados la próxima semana si tenemos la aprobación de Health Canada esta semana”, dijo Trudeau a periodistas en Ottawa. “Esto nos hará avanzar en todo nuestro cronograma de implementación de vacunas y es un avance positivo para proteger a los canadienses lo antes posible”.

Trudeau fue criticado el mes pasado, después de revelar que Canadá no será el primero en la fila para una eventual vacuna debido a la falta de capacidad de fabricación local. El país debía comenzar su campaña de vacunación a principios de 2021, con un oferta suficiente para 3 millones de personas al principio.

Ahora está por delante de lo previsto, y Canadá encabeza la clasificación mundial de contratos de vacunas. Con los 20 millones de dosis adicionales de Moderna, Canadá ha asegurado lo suficiente como para inocular a 154 millones de personas, suponiendo que las vacunas sean aprobadas por los reguladores de salud.

Son suficientes dosis para más del 400% de su población, por delante del 295% del Reino Unido y el 269% de Australia, según el rastreador de vacunas de Bloomberg.

La nación del norte, sin embargo, está luchando para controlar una segunda ola de infecciones que afectan a regiones que se habían salvado relativamente cuando la pandemia ocurrió por primera vez en marzo. Los nuevos casos ahora superan los 6.000 al día, lo que obliga a las provincias a imponer nuevas medidas de cierre, incluso sobre la capital financiera de Toronto.

Nota Original:Canada Has Reserved More Vaccine Doses Per Person Than Anywhere

