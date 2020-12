Bonos de Portugal, cerca a basura y casi sin rendimiento

(Bloomberg) -- Los bonos portugueses se recuperaron y enviaron los rendimientos de referencia por debajo de 0% por primera vez, un cambio drástico respecto a la crisis de la eurozona hace una década.

El rendimiento de los bonos del país a 10 años cayó a menos 0,014% en medio de la incesante demanda de los inversores por la seguridad de los bonos gubernamentales europeos, a pesar del desarrollo de varias vacunas contra el covid-19.

El último flujo de entrada a los bonos fue impulsado por el optimismo menguante sobre un último acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, y a medida que las dudas sobre el estímulo fiscal de Estados Unidos aumentaron la deuda pública a nivel mundial.

Eso deja a los bonos de referencia de España, cuyas tasas están a solo unos puntos básicos de distancia de cero, e Italia y Grecia entre los únicos valores de la zona euro que aún ofrecen rendimientos positivos.

“Los mercados de bonos de Europa están, por múltiples razones, en un régimen extraordinario de represión del rendimiento”, explica Peter Chatwell, jefe de multiestrategia de activos en Mizuho International Plc. “Los bonos periféricos han sido muy atractivos, ya que permiten a los inversionistas comprar euros utilizando activos de rendimiento positivo”.

Ahora que gran parte de Europa está confinada, los temores sobre el impacto económico continúan creciendo, lo que aumenta la posibilidad de más estímulos monetarios esta semana del Banco Central Europeo, que probablemente respaldará más la deuda periférica. Y aunque una vacuna que funcione es ahora una perspectiva cada vez más probable, todavía hay incertidumbres sobre el despliegue y la adopción.

Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que el BCE agregue 500.000 millones de euros (US$606.000 millones) al programa de compra pandémico el jueves, y Commerzbank AG pronostica una adición de 600.000 millones de euros. Eso llevaría su respuesta de emergencia a la pandemia a poco menos de dos billones de euros, gran parte de lo cual se está canalizando a la deuda periférica de Europa.

El repunte en los bonos gubernamentales más riesgosos de la zona del euro se ha convertido en sinónimo de una búsqueda de rendimiento en los mercados respaldados por el apoyo político. A raíz de la crisis de deuda de Europa en 2012, la tasa de la deuda portuguesa a 10 años se elevó a más de 18%, a medida que aumentaban los temores ruptura del bloque.

Ese año, la deuda del país respecto al producto interno bruto era de alrededor de 129%. Se proyecta que aumente a alrededor de 135% en 2020 por préstamos relacionados con el virus. El país está calificado Baa3 por Moody’s Investors Service, un nivel por encima de la basura.

“Por supuesto, hay una dinámica de refuerzo positiva en juego aquí: tasas más bajas hacen que la deuda sea más sostenible”, explica Antoine Bouvet, estratega sénior de tasas de ING Groep NV. “Espero que esto continúe el próximo año”.

El bono a 10 años de Portugal recortó su avance el martes, con el rendimiento cerrando en menos 0,006%.

Nota Original:Portugal Sets Precedent With Near-Junk Bonds That Yield Nothing

©2020 Bloomberg L.P.