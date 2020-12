Biden nominará a general retirado negro para jefe de Defensa

Gen. Lloyd Austin III, commander of U.S. Central Command, and Under Secretary of Defense for Policy Christine Wormuth testify before the Senate Armed Services Committee about the ongoing U.S. military operations to counter the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) during a hearing in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill September 16, 2015 in Washington, DC. Austin said that slow progress was still being made against ISIL but there have been setbacks, including the ambush of U.S.-trained fighters in Syria and the buildup of Russian forces in the country. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

(Bloomberg) -- El presidente electo Joe Biden planea nominar al general retirado del Ejército Lloyd Austin para el cargo de secretario de Defensa, según tres personas familiarizadas con la decisión, lo que lo convierte en el primer afroamericano en liderar el Pentágono.

Austin ya ha tenido una carrera profesional marcada por las primeras veces. Fue el primer general negro en comandar las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Biden estaba bajo presión de congresistas y organizaciones afroamericanas para cumplir su promesa de formar el gabinete más diverso en la historia de Estados Unidos. La oficina de transición de Biden rehusó comentar acerca de la decisión el lunes por la noche antes del anuncio.

Además de recibir la confirmación del Senado, Austin necesitaría que el Congreso renuncie a una ley que exige que los militares estén retirados durante siete años antes de ocupar el cargo de secretario de Defensa. Los congresistas han dicho que serían reacios a proporcionar otra excepción después de haberlo hecho con el general retirado del Cuerpo de Marines Jim Mattis, el primer secretario de Defensa de Donald Trump.

Michele Flournoy, una exoficial del Pentágono que habría sido la primera secretaria de Defensa mujer, era una de las primeras favoritas para el cargo, pero Biden consideró a Austin y al exsecretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, quien también es negro, a instancias del representante James Clyburn, de Carolina del Sur, un partidario cercano de Biden, según una de las personas. La elección de Austin por Biden fue informada el lunes por Politico.

Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, van a participar en una reunión virtual con líderes de derechos civiles el martes.

Austin, de 67 años, fue jefe del Comando Central de EE.UU. (Cetcom) de 2013 a 2016 durante la presidencia de Barack Obama, en reemplazo de Mattis en ese papel militar clave que supervisa las tropas en una región que incluye Irak, Irán, Siria y Arabia Saudita.

Cuando Austin fue nombrado para dirigir Centcom, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo que el general tenía un “comportamiento tranquilo, visión estratégica, experiencia y conocimiento de la región, y juicio acertado demostrado”. Sus detractores se quejaron de que Austin rara vez respondía a preguntas o compartía sus pensamientos públicamente.

