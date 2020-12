Armenia.- La oposición llama a la desobediencia civil en Armenia para exigir la renuncia de Pashinián

15/10/2020 El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián POLITICA ARMENIA INTERNACIONAL ADRIEN VAUTIER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La oposición en Armenia ha llamado este martes a una campaña de desobediencia civil con el fin de forzar la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinián, en el punto de mira desde la firma el pasado noviembre del acuerdo con Azerbaiyán que puso fin al último estallido de violencia en la región de Nagorno Karabaj.



El Movimiento de Salvación de la Patria, integrado por 16 partidos opositores, había dado el domingo a Pashinián hasta el mediodía de este martes para anunciar su renuncia, amenazando de lo contrario con protestas, según informa la agencia local Armenpress.



Pasado mediodía, el portavoz del movimiento opositor, Ishjan Saghetelián, ha constatado que cumplido el plazo el primer ministro no ha dimitido. "Por tanto, a partir de este momento hasta las 17.00 horas los ciudadanos de Armenia tienen el derecho legítimo de acciones pacíficas de desobediencia civil, para expresar sus protestas y demandas", ha subrayado.



El portavoz opositor ha instado a la ciudadanía a "realizar sus acciones en el marco de la ley y a no ceder a las provocaciones", al tiempo que también ha pedido a las fuerzas de seguridad que "garanticen el derecho de los ciudadanos a reuniones, concentraciones y protestas libres" y no recurran al uso de la fuerza.



Asimismo, ha pedido una vez más a Pashinián que dimita. "Nikol, te marcharás de una forma o de otra, así que garantiza una transición tranquila de poder y al menos esta vez salva a nuestro pueblo, al país y al Estado", ha subrayado Saghatelián, según el medio armenio Mediamax.



Los medios locales han emitido algunas imágenes en las que se ve a decenas de personas marchando por las calles del centro de Ereván, la capital, en presencia de numerosos policías. Según la agencia rusa Sputnik, los manifestantes corean eslóganes como "Armenia sin Nikol" y "Nikol es un traidor" en su avance hacia la sede del Gobierno.



La oposición ha venido exigiendo la renuncia de Pashinián desde que el primer ministro acordó con los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y de Rusia, Vladimir Putin, el cese a partir del 10 de noviembre de los combates que comenzaron en Nagorno Karabaj el 27 de septiembre. El acuerdo supone para Armenia la pérdida de parte del territorio que controlaba en esta región bajo soberanía azerí pero autoproclamada como independiente.