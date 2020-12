Argentino Gigliotti asegura que el secreto del León es saber a lo que juega

El jugador Emmanuel Gigliotti, de León celebra una anotación en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos/Archivo

León (México) 8 dic (EFE).- El argentino Emmanuel Gigliotti, delantero del equipo León del mexicano, aseveró este martes que el secreto de su equipo para ser el de mejor fútbol en México es que sabe a qué juega.

"Cuidamos el balón, encontramos los espacios y nos basamos en un tremendo ritmo que surge a partir de la presión alta. A la hora de recuperar, se hace un trabajo en corto, se compacta y eso se refleja en los pocos goles recibidos. Noto al equipo confiado, con la idea de que esta vez tendremos la poca suerte que falta", aseguró a Efe.

El León, que concluyó la fase regular el torneo Apertura como líder, eliminó al Puebla en los cuartos de final y a las Chivas de Guadalajara, en semifinales, lo cual le dio el pase a la final, que disputará ese el jueves ante los UNAM.

Según Gigliotti, otra virtud el León es la madurez, que creció luego de perder la final en el 2018 ante los Tigres.

"El equipo es maduro, además con carácter y personalidad. La mayoría de las críticas fueron porque no se ganaban los partidos por tres o cuatro goles de diferencia; hoy hemos aprendido a entender los tiempos del juego. Se puede ganar con un gol al minuto 70 o liquidar en el 95, habla de madurez", agregó.

Gigliotti, nacido en Buenos Aires, cumple su primer torneo con el León, luego de transitar año y medio con el Toluca, equipo en el que tuvo un bajo rendimiento.

"Ahora cumplo otras funciones, lo importante es generar juego ofensivo, abrir espacios a los compañeros para que queden en mejor posición hacía la portería; por eso manifestamos un buen funcionamiento colectivo y me siento contento con el rol que tengo".

Gigliotti hizo 21 goles con Independiente de Argentina el año anterior a su llegada a México y su fama de goleador sembró muchas expectativas, sin embargo, en el Toluca en tres torneos apenas consiguió nueve goles, por lo que opinó que cambiar de equipo le convino a su carrera.

"Si un futbolista está contento puede funcionar mejor y así me siento en el León, necesitaba llegar a un equipo como este, por eso no dudé en mi transferencia", concluyó.