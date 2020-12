AMP.- UE.- Bruselas pide abrir "cuanto antes" las negociaciones de acceso con Macedonia y Albania

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha instado este martes a los Veintisiete a abrir las negociaciones de acceso con Macedonia del Norte y Albania "cuanto antes" y ha insistido en que el acercamiento de la región al bloque europeo sigue siendo una prioridad para la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.



Así lo ha expresado el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, que ha mostrado su "decepción" con que la senda europea de Skopje y Tirana se haya bloqueado por el veto que ejerce Bulgaria, que alega diferencias históricas y culturales con Macedonia del Norte.



"Espero que se puedan acordar los marcos de negociación en un periodo corto. Tenemos que romper el bloqueo rápidamente. Es importante para los Balcanes y para la UE", ha valorado Varhelyi en su participación en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, en el que este tema se ha caído de la agenda al no llegar Bulgaria y Macedonia del Norte a un acuerdo bilateral.



Este veto está retrasando el calendario previsto por la Presidencia alemana del Consejo. La adopción antes de fin año de los marcos negociadores y la convocatoria de las conferencias intergubernamentales para ambos candidatos, que dan el pistoletazo de salida a las negociaciones de ingreso, fueron dos metas que se fijó Berlín en septiembre. Sin embargo la actitud de Bulgaria se ha convertido en un obstáculo no esperado en el camino que está complicando el proceso.



Previamente en rueda de prensa, la portavoz de Ampliación de la Comisión, Ana Pisonero, ha recalcado la voluntad de Bruselas de avanzar en la adhesión de Skopje y Tirana. "La posición es clara. Queremos que las negociaciones se abran lo antes posible. Para eso necesitamos que el Consejo llegue a un acuerdo sobre el marco negociador", ha indicado la portavoz.



En todo caso, Pisonero ha reiterado que el acercamiento de los Balcanes a la UE sigue siendo una de las prioridades del mandato de Von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Además, ha enumerado las iniciativas de Bruselas para con la región como el paquete de ayuda frente al coronavirus o el plan de inversiones para promover la recuperación económica tras la crisis originada por la pandemia.



Según ha añadido en la misma intervención el portavoz principal de la Comisión, Eric Mamer, el proceso de Ampliación encuentra "baches en la carretera" y las negociaciones no son para ningún candidato un "camino de rosas", pero eso no compromete la voluntad de Von der Leyen con la región. "La adhesión de los Balcanes es una prioridad y requiere carácter y fuerzas, pero vamos a perseverar en ese camino", ha subrayado.



La Comisión presentó a principios de año una nueva metodología para Ampliación con el fin de hacer el proceso más ágil y creíble, después de los desencuentros en el seno de la UE a raíz de la candidatura de Albania.



A este respecto, Varhelyi ha indicado que el nuevo sistema representa una "ventana de oportunidad" para avanzar en la agenda con los Balcanes y lograr resultados tangibles. "Seguiremos trabajando para conseguir esos objetivos", ha subrayado el comisario húngaro.