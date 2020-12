Alemania urge a desbloquear las ayudas cruciales del Fondo de Recuperación

EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU/Archivo

Berlín, 8 dic (EFE).- Alemania urgió hoy a Hungría y Polonia a levantar el veto a los presupuestos plurianuales de la Unión Europea y desbloquear así las ayudas del Fondo de Recuperación tras la pandemia.

"Sería irresponsable seguir retrasando este apoyo esencial para nuestros ciudadanos. Necesitamos desbloquear rápidamente esta ayuda económica tan crucial para muchos estados miembros", declaró el ministro alemán para Europa, Michael Roth, antes del último Consejo de Asuntos Generales de hoy bajo presidencia alemana.

Subrayó que "las consecuencias sociales y económicas de la crisis cada día son más visibles" y recordó que en julio se acordó "un paquete muy sustancial de recuperación" y también que todos los estados miembros se han comprometido con los principios del Estado de derecho como "un valor esencial de la unión".

Hungría y Polonia, no obstante, se oponen a la idea de vincular el desembolso de fondos comunitarios al respeto al Estado de derecho, razón por la cual han vetado los presupuestos europeos.

Otra de las cuestiones que se abordará en la reunión de hoy y en la cumbre de jefes de Estados y de Gobierno el próximo jueves y viernes so las futuras relaciones con Reino Unido, indicó Roth, quien subrayó que la UE quiere un acuerdo, "pero no a cualquier precio", y aseguró que lo único que hace falta es "voluntad política" por parte de Londres.

"Ambas partes harán un esfuerzo adicional por alcanzar un acuerdo", dijo, y agregó que "cualquier esfuerzo es bueno para lograr una solución buena y sostenible".

Reconoció que todavía existen "diferencias significativas" en las principales cuestiones y subrayó que las futuras relacione entre la UE y Reino Unido se basan en la "confianza", que es la que precisamente "está en juego" en las actuales negociaciones, dijo.

En general, la pandemia del coronavirus será uno de los principales temas en la agenda de la cumbre del jueves y viernes, dijo Roth, quien señaló que la situación es preocupante, aunque se vislumbren algunas "noticias positivas" en el horizonte, e particular en lo relativo a las vacunas.

No solo los avances en eta materia, sino poder garantizar que todos los ciudadanos europeos tendrán la oportunidad de recibir una vacuna es "uno de los mayores éxitos para la UE", señaló.

Se abordará, además, en este aspecto la solidaridad europea a nivel internacional para garantizar el acceso generalizado a las vacunas.

Otro asunto que se abordará tanto en la reunión preparatoria de hoy como en la cumbre de finales de esta semana son las políticas climáticas y el objetivo de reducir hasta 2030 el 55 % de las emsiones de CO2, una meta "ambiciosa", pero posible, señaló, y subrayó la importancia también de colaborar en esta materia con el nuevo gobierno estadounidense.

Se abordará asimismo la ampliación de la UE y la falta de progresos ante las "exigencias bilaterales" de un Estados miembro -Bulgaria- que el resto de socios no pueden apoyar, señaló.

Subrayó la importancia de facilitar la negociaciones con Macedonia del Norte y Albania y agregó que "cualquier otra cosa sería un grave error en detrimento de la estabilidad en los Balcanes Occidentales" y por extensión de la seguridad en toda Europa.

Completan la agenda temas como la seguridad y una mejor colaboración en el ámbito policial y judicial y la protección de las democracias europeas, sobre todo ante influencias externas en procesos electorales y en contra de la desinformación.