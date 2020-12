1-2. Un Borussia Dortmund sin Haaland pasa como primero

EFE/EPA/Anatoly Maltsev

Moscú, 8 dic (EFE).- El Borussia Dortmund se clasificó este martes para los octavos de final de la Liga de Campeones como primero del Grupo F al derrotar al Zenit (1-2) con la ley del mínimo esfuerzo, ya que solo demostró su clase durante la segunda parte.

Los rusos fueron mejores en el primer tiempo ante un Borussia muy perezoso. Los alemanes echaron mucho de menos al máximo goleador de la "Champions", el noruego Erling Haaland, quien ni siquiera viajó a Rusia.

La entrada de Reyna y Sancho cambió el partido tras la reanudación y premió la ambición del Borussia.

Tuvo que ser el belga Axel Witsel, que militó durante cuatro temporadas en el club de San Petersburgo (2012-16), el que pusiera la puntilla al Zenit con el gol de la victoria a falta de poco más de diez minutos para el final.

El partido estuvo marcado desde el inicio por la ausencia del delantero noruego, que estará en el dique seco hasta el próximo año por una lesión muscular.

Además, el Borussia Dortmund se presentó en San Petersburgo con un ramillete de bajas en su once titular -Guerreiro, Meunier, Delaney y Akanji-, además de Morey o Dahoud.

No parecieron quitar el sueño las bajas a su técnico, quien puso en liza un equipo más que decente con Hummels en la defensa, Witsel y Can en el centro y la dupla formada por Hazard y Brandt en la delantera.

Pareció más motivado el Zenit, especialmente el argentino Sebastián Driussi, que se había quejado esta semana públicamente de que el técnico no le ponía en su posición ideal, la delantera.

Driussi aprovechó un centro al área tras una buena combinación entre Sutormin y el exbarcelonista Malcom para marcar el primer gol del partido, no sin ayuda de Hummels, que llegó a tocar el balón. (min.16)

El equipo alemán intentaba adelantar líneas, pero Kerzhakov respondió a cualquier intentona visitante, fuera del incombustible Reus o del jovencísimo Bellingham, una de las grandes promesas del fútbol inglés.

El inglés dispuso de su mejor ocasión en el minuto 42 al rematar alto un centro desde la izquierda cuando estaba completamente solo en el corazón del área grande.

Los rusos parecieron perder fuelle según avanzaban los minutos, lo que fue aprovechado por los visitantes.

Poco antes del descanso, Reus no empató de milagro con un magnífico disparo desde el borde del área que fue escupido por el poste izquierdo defendido por Kerzhakov. El Zenit estaba avisado.

Al retorno de los vestuarios Driussi siguió mostrándose muy activo y pudo marcar el segundo gol del encuentro, de no ser por los reflejos de Hitz.

El partido estaba servido. El Borussia dominaba el balón y el Zenit apostaba abiertamente por el contraataque.

Así, los alemanes cazaron el empate justo cuando la defensa rusa comenzaba a ceder. Fue el polaco Piszczek el que marcó tras aprovechar el rechace de Kerzhakov a un disparo de Hummels (min.68.).

La entrada de Reyna y Sancho por Hummels puso las cartas boca arriba. Los alemanes fueron a por el partido, conscientes de que el Lazio ganaba al Brujas en el otro partido del grupo.

Reyna estuvo a punto de fabricar el segundo gol tras regatear a todos los jugadores que le salieron al paso, pero Moukoko no llegó al remate.

Witsel fue el que selló el primer puesto del Grupo F para el Borussia con un disparo raso a la base del poste, al que no pudo llegar el guardameta ruso. (min.79)

Los rusos, que solo sumaron un punto en toda la liguilla, intentaron salvar el honor del club patrocinado por el gigante Gazprom en los últimos minutos ya con Dzyuba en el campo. Sin suerte.

- Ficha técnica:

1 - Zenit: Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakitski (Lovren, min.67), Douglas Santos; Barrios, Ozdóev (Krugovói, min.79); Driussi (Dzyuba, min.60), Kuziáev (Wendel, min.60), Malcom (Karaváev, min.79); y Azmoun.

2 - Borussia Dortmund: Hitz; Hummels (Sancho, min.72), Schulz, Piszczek (Zagadou, min.72); Emre Can, Bellingham, Witsel, Passlack (Moukoko, min.58), Reus; Hazard (Knauff, min.83) y Brandt (Reyna, min.58).

Goles: 1-0, min. 16: Driussi. 1-1, min. 68: Piszczek. 1-2, min. 79: Witsel.

Árbitro: Istvan Kovacs (ROU). Amonestó a Azmoun.

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de la Liga de Campeones, Grupo F, disputado en el estadio San Petersburgo antes varios miles de espectadores.

Ignacio Ortega