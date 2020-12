Venezuela.- Reino Unido rechaza las parlamentarias en Venezuela y mantiene su reconocimiento a Guaidó

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha asegurado este lunes que no reconoce el resultado de las elecciones parlamentarias "ilegítimas" celebradas este domingo en Venezuela y ha precisado que mantiene su reconocimiento como "presidente constitucional interino" al líder de la oposición, Juan Guaidó.



En un comunicado, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha defendido que los comicios "no fueron ni libres ni justos" y tampoco cumplieron con las condiciones que había planteado la comunidad internacional, incluido el Grupo de Contacto sobre Venezuela del que forma parte Reino Unido.



"Reino Unido considera que la elección ha sido ilegítima y no reconoce el resultado", ha recalcado Raab, precisando que Londres sigue reconociendo la Asamblea Nacional "elegida democráticamente en 2015" y a Juan Guaidó, su titular, como "presidente constitucional interino de Venezuela".



Así las cosas, Raab ha defendido que es "vital que los venezolanos tengan la oportunidad de votar pronto en elecciones presidenciales y legislativas que sean libres, justas y con observación efectiva".



"Reino Unido considera que restaurar la democracia es un paso esencial hacia poner fin a las crisis política, económica y humanitaria" a que se enfrenta el país y "pide a todos sus líderes que se comprometan a apoyar una solución en este sentido", ha remachado el titular del Foreign Office.