Venezuela.- Felipe González dice que Maduro "cierra el círculo de la tiranía" y que los venezolanos "le han dado la espalda"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro "cierra el círculo de la tiranía" y que los venezolanos "le han dado la espalda".



Así lo ha manifestado este lunes González en un comunicado, después de que la Unión Europea apuntara que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no han cumplido los estándares internacionales "mínimos" y se da un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó.



"Quedaba la Asamblea Nacional, como el último bastión de la representación de la soberanía popular, elegido libremente por los Venezolanos", ha subrayado el expresidente español.



En este punto, González ha indicado que desde la elección de hace cinco años "la dictadura de Maduro ha hecho todo para anular la representación democrática". "Pero lo venezolanos le han dado la espalda y su régimen no durará", ha sentenciado.



La Unión Europea no ha reconocido la victoria de la coalición chavista que apoya al presidente Nicolás Maduro, que se habría hecho con el 67 por ciento de los sufragios en unas elecciones parlamentarias que han contado con una participación del 31 por ciento.