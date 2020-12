Venezuela.- EEUU rechaza la "farsa" electoral en Venezuela y seguirá reconociendo a Guaidó y su Asamblea Nacional

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha expresado este lunes su rechazo a la "farsa" electoral orquestada por el régimen "ilegítimo" de Nicolás Maduro en Venezuela y ha recalcado que Washington seguirá reconociendo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional que encabeza, confiando en que el resto de la comunidad internacional haga lo propio.



"El 6 de diciembre el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela organizó una farsa política que pretendía que parecieran elecciones legislativas" pero "afortunadamente muy pocos se dejaron engañar", ha resaltado Pompeo en un comunicado, insistiendo en que no se cumplió "ningún estándar mínimo de credibilidad".



Según el secretario de Estado, "esta farsa no fue sino un intento más para instalar una Asamblea Nacional cómplice y títere, comprometida solo con Maduro, al tiempo que se destruye la única institución democrática que queda en el país verdaderamente representativa del pueblo venezolano".



Por ello, "Estados Unidos seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional legítima", ha indicado el jefe de la diplomacia estadounidense, cuyo país fue el primero en reconocer a líder opositor como presidente encargado en enero de 2019.



"La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de forma ilegítima ya que robó las elecciones de 2018, gane robando una segunda elección", ha defendido, instando a "todos los países comprometidos con la democracia" a condenar las elecciones y seguir apoyando a Guaidó y la Asamblea Nacional.



"Ni Maduro ni una nueva Asamblea Nacional elegida de forma fraudulenta representarán la voz legítima del pueblo venezolano, que debería expresarse mediante elecciones presidenciales libres y justas", ha recalcado Pompeo, que ha acusado al régimen de "asesinar, torturar y encarcelar sistemáticamente a sus oponentes".