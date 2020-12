Venezuela.- Casado traslada a Guaidó su apoyo a la "oposición democrática" ante el "fracaso estrepitoso" de Maduro en Venezuela

06/12/2020 El presidente del PP, Pablo Casado, interviene durante el acto institucional por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 6 de diciembre de 2020. El Congreso celebra este domingo el cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución de 1978 en la conocida como Puerta de los Leones, donde se ha trasladado el acto principal de esta efeméride como consecuencia de las recomendaciones sanitarias frente al Covid. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha trasladado al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, su apoyo a la "oposición democrática" ante el "fracaso estrepitoso" de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela.



"Acabo de transmitir al presidente Guaidó mi apoyo a la oposición democrática ante el fracaso estrepitoso de Maduro", ha señalado este lunes Casado en una publicación en su cuenta de Twitter.



En este contexto, el líder popular ha advertido de que "ni amenazando con no dejar comer a los que no participaran de la farsa electoral han evitado el rechazo masivo a su dictadura y el ansia de libertad en Venezuela".



Así lo ha manifestado Casado después de que la Unión Europea no haya reconocido la victoria de la coalición chavista que apoya al presidente Nicolás Maduro, que se habría hecho con el 67 por ciento de los sufragios en unas elecciones parlamentarias que han contado con una participación del 31 por ciento.