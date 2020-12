Unos 60 guardiamarinas se incorporaron al Juan Sebastián Elcano en Guayaquil

Vista del buque Juan Sebastián Elcano hoy en Guayaquil (Ecuador). EFE/Elías L. Benarroch

Guayaquil (Ecuador), 6 dic (EFE).- Unos sesenta guardiamarinas de la Armada española, de ellos nueve mujeres, abordaron la noche de este domingo el buque escuela Juan Sebastián Elcano en el puerto de Guayaquil, tras su llegada a Ecuador en un vuelo procedente de España.

Se trata de oficiales en formación del XCIII crucero de instrucción dentro del programa académico-militar de la Armada española y, que por primera vez, se unen a su crucero de instrucción fuera de España.

Ello se ha debido a que el histórico Buque Escuela se encuentra en una travesía de conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en el siglo XVI.

Esta travesía, explicaron a Efe fuentes de la Agregaduría Militar española, con sede en Colombia, se prolongará por ello durante once meses, y el crucero de instrucción sólo seis o siete.

La escala de Guayaquil fue elegida en un "gesto de confianza" y apoyo de España a una ciudad que fue duramente castigada durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, dijo el embajador español Carlos de Abella y de Arístegui, en la ceremonia de bienvenida del barco.

El traslado del personal, compuesto en su mayoría por guardiamarinas y algunos profesores académicos de su proceso de formación -civiles y militares-, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, en un "autobús burbuja" que les llevó del aeropuerto al puerto en un recorrido de unos 45 minutos.

El capitán de navío Santiago de Colsa Trueba destacó en una entrevista con EFE que "el buque es un espacio libre de covid".

Pero "en puerto, la situación es distinta y la prioridad es evitar un contagio, por lo que nos vemos obligados a aplicar con cautela y rigor unas medidas restrictivas que suponen prácticamente el confinamiento de la dotación", destacó.

Por ello, en el Muelle 5 de la Terminal de Contenedores (Contecon), donde esta atracado el buque escuela desde que llegó a Ecuador el sábado, se ha esterilizado una zona para que la tripulación pueda descender, caminar o ejercitarse sobre tierra firme y disfrutar una breve salida sin abandonar el puerto.

A partir de ahora, los guardiamarinas deberán pasar un período de siete meses aislados en la embarcación hasta su regreso a España.

El majestuoso bergantín goleta español, iluminado esta noche en sus mástiles con los colores de la bandera española, visita Ecuador en coincidencia también con el Bicentenario de la independencia de Guayaquil.

En sus distintas cubiertas, una parte de la tripulación disfrutaba esta noche de unas horas de descanso, unos hablando por teléfono con sus familiares y amigos, otros charlando entre ellos, algunos ejercitando y otros jugando al ping-pong.

Un relajado ambiente antes de zarpar mañana, lunes, rumbo a su próximo destino, Acapulco, tras lo cual continuará la conmemoración de la expedición de circunnavegación en lugares como Guam, Filipinas o Indonesia.

Esta travesía, a diferencia de la del siglo XVI, no incluye la circunvalación de África y el buque retornará a España a través del Canal de Suez.

A bordo de la nave 170 personas de la dotación habitual, a los que han sumado los sesenta alumnos, y en total 230 personas de las que entre el 10 y 20 % son mujeres, confirmó el alférez de navío Luis Martínez García, del equipo de comunicación del Juan Sebastián Elcano.

"Los guardiamarinas tendrán las asignaturas militares y dos asignaturas civiles que son de la carrera universitaria", agregó en declaraciones a Efe.

En su segundo crucero, el militar señaló que el crucero actual no es nada habitual por las condiciones de pandemia, y "se hace dura" la travesía "porque uno de los atractivos que tiene es el hacer turismo en los países que se recalan".

"Estar confinados y seguir con este estricto procedimiento de restricción a las salidas es duro, pero estamos bastantes concienciados del problema actual en el mundo", concluyó al destacar que el embarque en el Juan Sebastián Elcano es una "aventura única" y que los guardiamarinas "vienen repletos de ilusión".