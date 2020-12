Una oposición de nuevo fragmentada para los comicios locales en Bolivia

Una mujer boliviana vota en la Unidad educativa Eduardo Abaro, en la población de Parotani a 50 km de Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego/Archivo

La Paz, 7 dic (EFE).- La oposición boliviana nuevamente fragmentada inscribió ante el órgano electoral a más de una treintena de alianzas para los próximos comicios locales de marzo, para elegir alcaldes y gobernadores de las nueve regiones del país.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó de que un total de 38 alianzas opositoras al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce se inscribieron de cara a las subnacionales del próximo 7 de marzo.

El TSE registró 29 de las alianzas, mientras que los tribunales electorales departamentales registraron nueve con alcance departamental, regional y municipal.

Entre las alianzas inscritas está Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora, y Autonomías por Bolivia, conformado por el Frente Revolucionario de Izquierda y la Agrupación ciudadana Primero La Gente.

También está la alianza Creemos Comunidad para presentarse en la región amazónica de Beni, que une el Frente Revolucionario de Izquierda, Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y la agrupación ciudadana Construyendo Futuro.

La alianza Frente Unidos por el Cambio para Tarija reúne al menos a cinco agrupaciones ciudadanas y los partidos Frente Unidad Nacional y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

En tanto, el expresidente Evo Morales, quien ahora funge como presidente del MAS, manifestó que ese partido no realizará alianzas para las subnacinoales e inició un viaje por distintas regiones del país para definir los candidatos.

El fin de semana en un ampliado del MAS en la región cochabambina de Colcapirhua para elegir los candidatos se registraron peleas entre los participantes.

El senador por el MAS William Tórrez sostuvo que el hecho de que la oposición no pueda unificarse significa que "no tienen un plan de gobierno" y "no tienen propuestas para el pueblo".

"Si no hay unidad es precisamente porque no tienen nada que proponer al pueblo, en cambio el MAS tiene una propuesta, pero además los mejores candidatos para presentarle al pueblo", manifestó Tórrez a medios bolivianos.

El órgano electoral ahora debe revisar la documentación presentada por las alianzas para verificar que cumplen con todos los requisitos y de no ser así, tienen 48 horas para subsanar las observaciones.

En los comicios subnacionales se elegirá a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, para los nueve departamentos y 337 municipios del país.

De acuerdo al calendario electoral el pasado sábado se concluyó el plazo para inscribir las alianzas rumbo a esos comicios y desde este lunes los candidatos ya pueden comenzar a difundir propaganda.

Bolivia está de nuevo en ambiente electoral tras haber celebrado comicios generales el pasado octubre, ganados con mayoría por el MAS sin que hubiera una candidatura conjunta de la oposición pese a llamados para evitar la dispersión del voto frente a este partido de izquierda.