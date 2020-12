Un Vélez cruzado por el escándalo recibe a la Católica

El técnico de Vélez, Mauricio Pellegrino. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- El Vélez Sarsfield tuvo una última semana para olvidar por escándalos extradeportivos y por su eliminación en la liga local, algo que la Universidad Católica chilena intentará aprovechar este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El club de Buenos Aires tiene a cuatro de sus jugadores sancionados de manera interna después de que aparecieran involucrados en un caso de abuso sexual y robo durante una fiesta en una casa en la que, además, se incumplieron medidas de seguridad contra la covid-19.

Por ello, el técnico Mauricio Pellegrino no podrá contar con su joven estrella Thiago Almada, quien junto a Ricardo Centurión, Miguel Brizuela y Juan Martín Lucero participó en esa fiesta, ilegal según las disposiciones del Gobierno argentino contra la pandemia.

La abogada de la víctima señaló más tarde que solo uno de ellos está relacionado con el abuso por no asistir a la víctima cuando pudo hacerlo, pero Vélez los apartó igualmente por precaución por el hecho de haber incumplido la normativa sobre el coronavirus.

Antes de lo sucedido, los del barrio de Liniers aplastaron a los colombianos de Deportivo Cali en los octavos de final de la Sudamericana por un marcador global de 7-1.

Vélez se puso a disposición de la Justicia para aclarar los hechos pero, en lo deportivo, continuaron la semana con su eliminación en la Copa Diego Maradona, tras empatar 0-0 con Patronato, y deberán jugar la fase de consolación.

Ahí ya no tuvieron a los cuatro futbolistas mencionados, así que Pellegrino deberá resolver las incógnitas en el once para enfrentar este martes al equipo chileno.

Los del argentino Ariel Holan buscarán sacar rédito del río revuelto para llevarse un buen resultado a Chile.

Universidad Católica llega a los cuartos de final después de avanzar gracias al valor agregado de los goles como visitante en los octavos de final contra el River Plate uruguayo, contra quienes disputaron una eliminatoria igualada.

Los 'Cruzados' descansaron este fin de semana, sin partido en la liga chilena.

La expedición del club chileno ya se encuentra en Argentina, donde llegó en la mañana de este lunes.

Los de Valparaíso han sabido sacar resultados positivos fuera de casa en la Sudamericana, ya que ante River ganaron 1-2 y con los paraguayos de Sol de América empataron 0-0.

- Alineaciones probables:

Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram, Hernán de la Fuente, Mauro Pittón, Facundo Cáseres, Federico Mancuello, Agustín Bouzat, Cristian Tarragona y Lucas Janson.

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, José Fuenzalida, Diego Buonanotte, Gastón Lezcano; Fernando Zampedri.

Entrenador: Ariel Holan.

Árbitro: El brasileño Bruno Arleu.

Estadio: José Amalfitani, "El Fortín", ubicado en la ciudad de Buenos Aires y con capacidad para 49.540 espectadores.