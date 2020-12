Un sorteo soñado para una Dinamarca al alza con Austria como principal rival

EFE/EPA/Henning Bagger/Archivo

Copenhague, 7 dic (EFE).- Dinamarca, que de la mano de Christian Eriksen ha recuperado protagonismo en el fútbol europeo en los últimos años, ha tenido un sorteo muy favorable para la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, con Austria como rival más destacado.

Escocia, Israel, las Islas Feroe y Moldavia completan un grupo recibido con euforia por los medios daneses y que el seleccionador, Kasper Hjulmand, no disimuló en calificar como "bueno".

Hjulmand, que asumió el cargo hace un año tras la extraña salida de Åge Hareide, ha mantenido la línea ascendente del técnico noruego, que clasificó a Dinamarca para Rusia 2018 y la Eurocopa 2020, aplazada para este verano por el coronavirus.

Pero ni esos logros ni haber perdido solo un partido en tres años -un amistoso contra Eslovaquia en el que Dinamarca alineó a jugadores aficionados por una huelga del fútbol profesional danés- le valieron para seguir en el cargo y la federación optó por Hjulmand, un técnico en teoría más proclive a un fútbol vistoso.

El "Guardiola danés", como se le conoce desde su etapa en el modesto Nordsjælland (al que hizo campeón en 2012), se ha mostrado sin embargo mucho más pragmático de lo esperado, usando por ejemplo la línea de cinco en algunos partidos, aunque apostando por un estilo más combinativo que su predecesor.

Tras arrancar perdiendo en casa contra Bélgica en la Liga de Naciones, Dinamarca reaccionó y ganó incluso a Inglaterra a domicilio, aunque la derrota en la última jornada en Bruselas le impidió el acceso a la fase final.

Lo que no ha cambiado con el nuevo seleccionador es la importancia de Christian Eriksen en el equipo: pese al ostracismo que sufre en el Inter, el exjugador del Tottenham sigue siendo el referente de la Dinamita roja, "cerebro", goleador y ejecutor a balón parado.

Junto a él se arma un equipo muy sólido con un portero muy fiable, Kasper Schmeichel, una defensa férrea con Kjær y Christensen y un centro del campo dinámico y solidario con Delaney y Højbjerg.

A falta de que Dolberg confirme de una vez las expectativas insinuadas hace tres años en el Ajax, Dinamarca carece de un goleador que complemente a Poulsen y Braithwaite, dos delanteros esforzados y con buen sentido del juego pero sin la finalización de otros antiguos atacantes daneses como Elkjær Larsen, Tomasson o Sand.

La Austria de Alaba se presenta como la principal amenaza para Dinamarca, gracias a un puñado de jugadores con experiencia en la Bundesliga que le han permitido jugar dos Eurocopas seguidas, aunque no disputa un Mundial desde 1998.

Si bien Escocia viene de conseguir en la repesca el pase a una Eurocopa después de veinticinco años, el fútbol escocés sigue lejos del nivel que tuviera hace varias décadas y no parece un rival que pueda poner en demasiados problemas a los favoritos.

Tanto Israel como Moldavia o las Islas Feroe se presentan en principio como selecciones muy inferiores, más allá del componente sentimental que le supone siempre a la Dinamita roja enfrentarse a esta última, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.