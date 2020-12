URGENTE ¥ UE "no puede reconocer" resultado de elecciones en Venezuela (Alto Representante)Bruselas, 7 Dic 2020 (AFP) - Las elecciones legislativas realizadas el domingo en Venezuela no cumplieron con "estándares internacionales mínimos" y por ello la Unión Europea no puede reconocer sus resultados, anunció este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.Tras recordar que la UE había trabajado mucho para que las elecciones fuesen inclusivas y "crear condiciones para que la oposición participe", Borrell dijo que el bloque "no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente".ahg/mb