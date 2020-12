Tres integrantes de los Toronto Raptors han contraído la covid-19

Sergio Scariolo, uno de los integrantes del equipo técnico de los Toronto Raptors. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

Toronto (Canadá), 7 dic (EFE).- Tres integrantes de los Toronto Raptors han dado positivo en las pruebas de la covid-19 y se encuentran aislados según informó este lunes el equipo canadiense de la NBA, que no especificó si los afectados son jugadores o parte del equipo técnico.

Los Raptors, que han establecido su base temporal en la localidad estadounidense de Tampa para poder participar en la temporada de la NBA a partir del 22 de diciembre, señalaron en un comunicado que "durante el periodo de pruebas ordenado por la liga y antes del inicio de los entrenamientos, tres integrantes de la organización de los Toronto Raptors dieron positivo a la covid-19".

"Los tres están, y seguirán, en auto aislamiento separados del resto de la organización", añadió el equipo canadiense en el que el seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, es uno de los integrantes del equipo técnico.

Los Raptors también señalaron que las pruebas realizadas tras la detección de los tres casos "de momento no han revelado el contagio a otros miembros de la organización".

Durante una conferencia de prensa, el gerente general del equipo, Bobby Webster, se negó a identificar a las tres personas.

"No vamos a entrar en el quién, qué, cuándo, cómo y por qué de los tres", dijo Webster.

La noticia del positivo se produce 24 horas después de que el equipo mantuviese el domingo su primer entrenamiento con toda la plantilla. Webster explicó que el equipo también mantuvo hoy su entrenamiento sin problemas.

Toronto Raptors tiene previsto jugar su primera partido de pretemporada el 12 de diciembre contra los Charlotte Hornets. El primer partido de la temporada será el 23 de diciembre contra los Nueva Orleans Pelicans.

El domingo, los Portland Trail Blazers cerraron sus instalaciones de entrenamiento después de que tres personas en su organización resultarán contagiadas con la covid-19.