Temores por alzas en casos de covid-19 asustan a América en tiempos de vacuna

Un grupo de personas accede al metro en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Redacción Internacional, 7 dic (EFE).- Justo cuando los países de América preparan todo para desarrollar extensas campañas de vacunación contra la covid-19 en sus territorios, varios Gobiernos han activado sus alertas para prevér o enfrentar las alzas de casos que pudieran devolver a sus ciudadanos a la cuarentena total.

Y es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este lunes los contagios globales de la covid-19 llegaron a 66,2 millones, 605.000 de ellos registrados en la última jornada, mientras las gráficas de nuevos contagios y muertes vuelven a mostrar una preocupante tendencia al alza a nivel planetario.

América, con 28,3 millones de casos, volvió a exhibir un ascenso en las infecciones diarias, con Estados Unidos en primer lugar de casos absolutos en el mundo con 14,7 millones de contagios y Brasil en tercer lugar con 6,5 millones de contagios.

El gigante suramericano registró 376 muertes relacionadas a la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo cual el total de fallecidos ascendió a 177.317.

Según el Ministerio de Salud, en el mismo periodo el país reportó además 20.371 nuevos casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que los infectados ya suman 6.623.911.

CUARENTENA TOTAL, LA AMENAZA MÁS GRANDE

En Chile, las autoridades sanitarias anunciaron que la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, volverá a tener cuarentena obligatoria los fines de semana a partir del jueves 10 de diciembre por un aumento en el número de casos.

"En el informe de hoy se detecta un aumento del 18 % en el número de casos nuevos diagnosticados en la Región Metropolitana. Dada la cantidad de habitantes, esta cifra es de muy alto impacto y nos preocupa muchísimo", afirmó en rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris.

En medio del anuncio, Chile vivió una particular polémica cuando el presidente Sebastián Piñera anunció que se denunciará a sí mismo ante las autoridades competentes por haber incumplido los protocolos sanitarios al pasear sin mascarilla por la playa el sábado, un episodio que fue foco de numerosas críticas.

"Dado que no había funcionarios fiscalizando en dicho lugar, el presidente ha resuelto autodenunciarse con el objetivo de que se lleve a cabo el procedimiento administrativo que corresponda", aseveró la oficina presidencial un comunicado oficial.

En Puerto Rico, por su parte, entraron en vigor nuevas medidas del Gobierno para frenar la propagación de la covid-19, entre las que se destacan la ley seca los fines de semana, el confinamiento los domingos y el cierre diario de los comercios a las ocho y media.

Puerto Rico está a la espera de que la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU., país del que la isla es territorio libre asociado, apruebe el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que significaría recibir más de 300.000 unidades en un plazo de 48 horas, de acuerdo con el ayudante general de la Guardia Nacional en la isla, José Reyes.

LA HORA DE LAS VACUNAS

La directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, defendió este lunes la seguridad de las vacunas anticovid que están actualmente en fase de aprobación en numerosos países, aunque pidió a los ciudadanos que consulten con sus médicos sobre ellas.

"Las vacunas están mostrando eficacia y si se quedan almacenadas en la nevera no servirán de nada", señaló la experta canadiense en rueda de prensa, donde señaló que a la hora de tomar la decisión de inmunizarse con ellas los ciudadanos deben acudir a fuentes "lo más locales posible y que sean de entera confianza".

En ese sentido, las autoridades de Panamá dijeron que trabajan a contrarreloj para construir cuatro cuartos fríos y comprar 15 congeladores especiales para almacenar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, pues está previsto que las primeras dosis de Pfizer lleguen al país en el primer trimestre de 2021.

"Tenemos un tiempo muy limitado para adecuar nuestros cuartos fríos a nivel nacional", dijo en una conferencia de prensa la viceministra de Salud, Ivette Berrio.

De la misma forma, la región de Sao Paulo, la más poblada de Brasil con 46 millones de habitantes y epicentro de la covid-19 en el país, prevé iniciar su plan de vacunación a partir del próximo 25 de enero de 2021, según anunció este lunes el gobernador paulista, Joao Doria.

Siempre que logre el visto bueno del regulador sanitario brasileño, los profesionales de salud, personas mayores de 75 años y población indígena y quilombola serán los primeros en recibir la "Coronavac".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que su país recibirá 249.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer antes de que termine el año, y agregó que la vacunación empezará tan pronto como lleguen al país.

El mandatario añadió que prevé que el primer envío de las vacunas llegará la próxima semana y que las 249.000 dosis permitirán inmunizar a 124.500 personas ya que la vacuna de Pfizer necesita ser administrada en dos dosis.

CALIFORNIA, GOOGLE Y APPLE A LA VANGUARDIA

California, que con sus casi 40 millones de habitantes es el estado más poblado de Estados Unidos, presentó su propia aplicación de rastreo de contactos para la covid-19, basada en una tecnología desarrollada conjuntamente por Google y Apple que se sirve del Bluetooth.

Y es que Estados Unidos alcanzó la cifra de 14.748.838 casos y la de 282.231 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.