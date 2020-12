Tamara Falcó e Íñigo Onieva... ¿Se saltan de nuevo el confinamiento?

24/11/2020 Tamara Falcó e Íñigo Onieva presumen orgullosos de su amor después de tres meses de relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, las autoridades políticas han pedido a los ciudadanos responsabilidad durante el largo puente que estamos viviendo para evitar un repunte en los contagios de Covid e incluso, en algunos casos - como el de la Comunidad de Madrid - se ha impuesto un cierre perimetral de su territorio entre los días 4 y 14 de diciembre. Unas medidas con las que la Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado que los madrileños no abandonasen sus lugares de residencia durante estos días para reducir la incidencia de contagios de Coronavirus al mínimo y poder vivir una Navidad lo más "normal" y "especial" posible, pese a la incertidumbre causada por la pandemia.



Sin embargo, una de nuestras celebrities favoritas, Tamara Falcó, y su novio, Íñigo Onieva, se han vuelto a "saltar a la torera" las restricciones impuestas por el Covid y se han saltado una vez más el confinamiento. Recordemos que la socialité pidió perdón el miércoles pasado en "El Hormiguero" después de que su chico y ella se saltasen el confinamiento perimetral de La Moraleja pero, una vez más, lo han vuelto a hacer.



Y es que, según ha compartido el propio Íñigo en su cuenta de Instagram, la parejita se encuentra disfrutando de unos días de ensueño en la provincia de Málaga, acompañados por amigos como Isabelle Junot y Álvaro Falcó, nuevo Marqués de Cubas y primo de Tamara. Su primera escapada romántica, de la que el ingeniero ha presumido feliz e ilusionado a través de sus redes sociales. Paseos a la orilla del mar, una visita turística a Ronda, una preciosa casa de campo con chimenea y juegos de mesa al caer la tarde... un planazo que, sin duda, es la envidia de muchos de los que nos hemos quedado en nuestras respectivas ciudades siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



Y es que, pese a que no podemos asegurar que Tamara no abandonase Madrid antes del día 4 sí sabemos que ese día tuvo grabación de "El Desafío" - programa que estrenará próximamente en Antena 3 al lado de otros rostros conocidos como Santiago Segura o David Bustamante - hasta bien entrada la tarde y de ahí se fue directa a su casa. Ahora tendremos que ver si la enamorada pareja espera hasta el día 14 para volver a sus obligaciones laborales o si, por el contrario, se vuelven a saltar - una vez más - el confinamiento.