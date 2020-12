Rebelo de Sousa buscará la reelección en las presidenciales de 2021

EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Lisboa, 7 dic (EFE).- El jefe de Estado de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, anunció hoy su candidatura para las presidenciales del 24 de enero de 2021, en las que buscará una reelección por otros cinco años que en el país se da casi por segura debido a su popularidad.

Rebelo de Sousa, que cumplirá 72 años este sábado, aseguró que es "un deber de conciencia" volver a ser candidato en una época tan complicada: "No voy a salir en medio de una caminata tan exigente y dolorosa", dijo durante la presentación, realizada en un restaurante próximo al palacio presidencial.

"Soy exactamente el mismo de hace cinco años", afirmó el jefe del Estado, que en 2016 se impuso en primera vuelta con el 54 % de los votos y a quien los sondeos auguran una victoria todavía mayor (63 %) en los próximos comicios.

Con la promesa de evitar la "crispación", explicó que ha tardado en anunciar su candidatura porque primero quería, como presidente, convocar las elecciones y tomar "decisiones esenciales", como la declaración del estado de emergencia por la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

RIVALES PARA HACERSE CON LA PRESIDENCIA

Rebelo de Sousa -expresidente de la principal formación conservadora del país, el PSD (centroderecha), además de profesor de Derecho jubilado y comentarista televisivo- cuenta con ocho rivales que intentarán llegar al Palacio de Belém.

Entre ellos destaca la socialista Ana Gomes, eurodiputada entre 2004 y 2019, que no cuenta con el apoyo explícito de su formación, algo que no es necesario en Portugal, aunque sí es común que los partidos opten por apoyar públicamente a un aspirante.

En esta ocasión, los socialistas están divididos: parte de la formación, incluidas figuras como el presidente del Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, o el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, ve con buenos ojos la reelección de Rebelo de Sousa, que ha mostrado buena sintonía con el primer ministro, el socialista António Costa.

Los principales partidos de izquierda, el Bloco y el Partido Comunista, cuentan con sus propios aspirantes, los eurodiputados Marisa Matias y João Ferreira.

La extrema derecha ha anunciado que competirá con André Ventura, líder y diputado único del partido Chega y acusado en múltiples ocasiones de fomentar el racismo y el populismo.

El Tribunal Constitucional tendrá hasta el 24 de diciembre para comprobar que los precandidatos cuentan con los avales necesarios -7.500 firmas- y definirá entonces la lista de aspirantes finales, que llevarán a cabo la campaña electoral entre el 10 y el 22 de enero.

Si el 24 de enero ningún candidato consigue más del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados el 14 de febrero.

La toma de posesión del presidente de Portugal para el periodo 2021-2026 tendrá lugar a principios de marzo.