Rally/Dakar.- Laia Sanz desvela que está superando la enfermedad de Lyme

18/11/2020 La piloto española de rallys Laia Sanz (GasGas) en un acto promocional con su patrocinador KH-7 DEPORTES XAVIER SOLANAS



La piloto del Dakar celebra estar mejor tras pasar "los meses más difíciles" de su vida



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La piloto española de rallys Laia Sanz (GasGas) desveló este lunes que ha pasado un momento complicado por contraer la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata, pero celebró estar ya superándolo y concentrada con su equipo en Dubai, para prepara el Rally Dakar 2021.



Sanz escribió y envió un vídeo a través de redes sociales explicando una situación que no era pública y por la que vivió "los meses más difíciles" de su vida. "Después del confinamiento empecé a sentirme mal, con síntomas también bastante raros", cuenta.



"Aunque costó bastante encontrar la causa, me diagnosticaron con la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. Ahora me siento muy contenta de poder estar en Dubai con el equipo entrenando, aunque todavía sigo con antibióticos, muy contenta con la mejora sobre todo", añade.



La española destacó que aprieta para preparar el Dakar 2021, de nuevo en Arabia Saudí a partir del 3 de enero, donde buscará terminar su undécima participación seguida. "Sé que no es la mejor manera de preparar un Dakar peor voy a dar lo mejor de mí como siempre y nos veremos en enero", terminó, agradeciendo el compromiso y compañía de equipo, patrocinadores y gente conocida.