Portaltic.-Unidades HDD baratas que en realidad esconden pendrives

MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Algunos usuarios que han comprado a través de comercios digitales discos duros externos a precios bajos han descubierto, tras no poder guardar nuevos archivos en ellos sin haber superado la capacidad, que en realidad han comprado una carcasa con uno o varios 'pendrives' en el interior.



Foros como Reddit se han llenado de quejas sobre compras realizadas en comercios digitales. En concreto, de algunos discos duros externos, generalmente de marcas desconocidas, que ofrecían unos precios más bajos de lo visto en el mercado en relación a la capacidad que ofrecían.



Como explican algunos usuarios, cuando procedían a guardar algún archivo, en un momento dado veían un aviso que les indicaba que debían hacer espacio para poder guardar nuevos elementos, aun cuando no se habían acercado a la capacidad límite.



Uno de los casos, por ejemplo, señala que su unidad HDD de 2TB no le dejó guardar 17GB de archivos de juegos porque no había suficiente espacio.



Algunos de ellos han llegado a abrir la unidad para encontrar en su interior uno o varios pendrives de capacidades diversas conectados en lugar de los componentes habituales de las unidades HDD.



También descubrieron que contenían otros elementos que contribuían a dar peso al equipo, para que pareciera que era una unidad de almacenamiento HDD legítima.