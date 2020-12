Portaltic.-Las 'startups' de The Hop desarrollan sus soluciones digitales con Hijos de Rivera para el sector cervecero

07/12/2020 Proyecto de vehículos eléctricos de Passion Motorbike Factory. Una 'app' que digitaliza los restaurantes y con la que es más fácil pedir cerveza, un proyecto de trazabilidad en la logística mediante blockchain, y vehículos eléctricos para una distribución ágil y sostenible en el centro de las ciudades, son algunos de los proyectos piloto desarrollados con el grupo Hijos de Rivera, dentro de la segunda edición de The Hop, el Programa de Emprendimiento Colaborativo de Estrella Galicia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA THE HOP



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Una 'app' que digitaliza los restaurantes y con la que es más fácil pedir cerveza, un proyecto de trazabilidad en la logística mediante blockchain, y vehículos eléctricos para una distribución ágil y sostenible en el centro de las ciudades, son algunos de los proyectos piloto desarrollados con el grupo Hijos de Rivera, dentro de la segunda edición de The Hop, el Programa de Emprendimiento Colaborativo de Estrella Galicia.



Las seis 'startups' ganadoras de la segunda edición de The Hop han desarrollado un proyecto piloto con el grupo Hijos de Rivera, el programa de aceleración, dentro del Plan de Transformación Digital de la compañía, que les ha permitido testar sus propuestas directamente con la cervecera.



Esta edición ha estado marcada por la pandemia. El programa comenzó en noviembre del año pasado con los 'Premios The Hop', en un evento celebrado en Santiago de Compostela. Después, tras celebrar una semana de inmersión corporativa y cultural con la compañía cervecera y empezar el trabajo entre los equipos y mentores de Estrella Galicia, en marzo, el programa se vio interrumpido, como informan en un comunicado.



Las 'startups' participantes en el proceso de acelerción, iCommunity Labs, Liight, Passion Motorbike Factory, 6DLAB, Sstrategy y Watson, han demostrado su "madurez" y su "capacidad de adaptación", como han destacado desde la organización en un comunicado. "Conseguir unos resultados como los que se han logrado en esta segunda edición es un ejemplo para muchas compañías", ha indicado Juan José Delgado, Chief Digital Officer de la compañía y uno de los responsables de The Hop.



Los emprendedores evolucionaron su modelo de negocio durante el programa para ayudar a la digitalización del canal HORECA y apoyar a los colectivos impactados por la crisis. "Todos los emprendedores han adaptado y pivotado sus proyectos, trabajando junto a nuestro equipo y proponiendo nuevas soluciones digitales de gran valor para nuestro sector", ha comentado el consejero delegado de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera.



The Hop ya prepara la tercera edición, cuya seña de identidad será la adaptación de los proyectos a las necesidades del sector y del mercado, buscando nuevas soluciones digitales capaces de generar impacto en el negocio de Estrella Galicia.



LOS SEIS PROYECTOS GANADORES



Liight ha trabajado en una aplicación de gamificación que crea conciencia medioambiental en sus usuarios, que tuvo que reorientar, ya que se dirigía a dos entornos: los eventos y las oficinas. El resultado es un 'scaperoom gamificado', un juego 'online' para concienciar a los usuarios del nuevo 'eCommerce' de Estrella Galicia sobre la importancia que tiene cuidar el medioambiente.



Watson, por su parte, trabaja en la digitalización de los restaurantes. Comenzó el programa con un proyecto de carta digital y 'picking' y durante el tiempo de aceleración, desarrolló nuevas líneas de negocio como el 'delivery'. Como parte del piloto desarrollado en The Hop, Watson ha incorporado el 'Botón Estrella' en su 'app', que potencia las ventas de cerveza entre sus usuarios.



Por otro lado, Icommunity Labs, una 'startup' de certificación 'blockchain', ha desarrollado un proyecto de trazabilidad para Estrella Galicia en el que han certificado las entregas y hecho su seguimiento, desde el distribuidor hasta la llegada del producto a los locales de restauración.



La 'startup' Sstrategy, que crea modelos de suscripción para compañías, tuvo en un primer momento el objetivo era desarrollar y testar un modelo que se pudiera integrar con el futuro 'eCommerce' de Estrella Galicia. Con la nueva realidad social y de la compañía, han reorientado el proyecto, aprovechando el 'expertise' de su equipo, para la consultoría y estudio de 18 modelos de suscripción que han culminado con la simulación de nueve de ellos.



En el caso de Passion Motorbike Factory, que ofrece vehículos eléctricos y de movilidad adaptable en zonas peatonales y cascos antiguos de las ciudades, se han desarrollado dos pilotos diferentes con Estrella Galicia: el primero, relacionado con la preventa de vehículos eléctricos y, el segundo, basado en el sistema de minihubs urbanos para una distribución más ágil y sostenible en el centro de las ciudades.



Por último, 6DLAB ha desarrollado una solución de realidad aumentada para la venta e instalación de grifos de cerveza Estrella Galicia. Por un lado, es una herramienta comercial para los equipos de venta y, por otro, un apoyo para el servicio de instalación.