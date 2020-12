Portaltic.-Así sería Internet si desaparecieran todas las líneas de código escritas por mujeres

07/12/2020 Campaña Missin Code para denunciar la brecha de género en la informática POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GIRLS WHO CODE



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



La organización internacional Girls Who Code ha dado un paso más en su lucha contra la brecha de género que existe en el mundo de la tecnología para mostrar cómo sería Internet si desaparecieran todas las líneas de código escritas por mujeres.



El número de mujeres en informática ha descendido desde 1995, cuando suponían el 37 por ciento mientras que ahora son el 24 por ciento. Y se estima que para el año 2022, su número habrá descendido hasta el 22 por ciento.



Las chicas se alejan de la informática sobre todo cuando tienen entre 13 y 17 años, como señalan desde Girls Who Code, que trabaja por cerrar la brecha de género en este sector.



Una forma de concienciar sobre este problema pasa por realizar campañas como la de este año por la Semana por la Educación en Ciencias de la Computación, con la que busca destacar la contribución que las mujeres hacen con su trabajo al avance de las nuevas tecnologías.



Para ilustrarlo, han creado 'Missing Code' (Código desaparecido), un vídeo en el que han recreado una Internet en la que ha desaparecido la contribución femenina, precisamente donde el 26 por ciento de las personas que programan o escriben código son mujeres.



Así, las consecuencias se aprecian en herramientas de uso común en la actualidad, como Zoom, donde la videollamada muestra distorsiones o se corta, o Chrome, donde al buscar los problemas que parecen en Zoom, el navegador no es capaz de conectarse a la Red. En Gmail, por ejemplo, no se puede acceder a los correos sobre los que se pincha ni refrescar la pantalla.



Con Missing Code, la organización tiene claro lo que pretende ilustra: "Si las chicas no programaran, el mundo lo notaría".