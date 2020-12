Países Bajos coincide con Noruega y Turquía en un complicado grupo

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

La Haya, 7 dic (EFE).- La selección de Países Bajos se enfrenta a un complicado grupo para clasificarse para el Mundial de Catar 2022, ya que se las verá contra la Noruega de Erling Haaland y Turquía.

Estas tres selecciones se disputarán previsiblemente el primer puesto que da acceso directo a la cita mundialista, en un grupo que completan Montenegro, Letonia y Gibraltar. El primero del grupo se clasificará directamente para el Mundial de Catar 2022, mientras que el segundo accederá a un sistema de repesca.

La "Orange", subcampeona en las ediciones de 1974, 1978 y 2010, espera superar la decepción que supuso quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018, un tropiezo que tuvo como consecuencia la llegada de Ronald Koeman al banquillo naranja.

El entrenador del Barcelona, tras hacerse con las riendas de una selección desmoralizada, cosechó once victorias, cinco empates y cuatro derrotas, resultados que le valieron para clasificar a la "Naranja mecánica" para la Eurocopa 2020, aplazada a 2021.

Bajo su mandato hizo debutar a Frenkie de Jong y explotaron figuras como Donny van de Beek y Matthijs de Ligt. La combinación de estos jóvenes talentos con otros más experimentados, como Georginio Wijnaldum, Memphis Depay y Virgil van Dijk, le dio a Países Bajos un carácter mucho más ofensivo que en los años anteriores.

Koeman se fue al Barcelona el pasado verano y, tras la interinidad de Dwight Lodeweges, Frank de Boer se hizo con las riendas de la "Orange". Bajo su batuta, Países Bajos ha cosechado dos victorias, tres empates y una derrota.

De Boer no podrá contar para la primera jornada de la fase de grupos con Virgil van Dijk, pues el defensa del Liverpool es baja por lo menos hasta abril de 2021.

El principal rival de Países Bajos en el grupo G será Noruega, que no juega una fase final de un torneo internacional desde la Eurocopa 2000 y despidió la semana pasada a Lars Lagerbäck como seleccionador, al no poder alcanzar la clasificación para la Eurocopa 2020 en la repesca del pasado octubre.

Su sustituto, Stale Solbakken, tiene la complicada tarea de llevar a los suyos a la fase final del Mundial, algo que Noruega solo ha conseguido en tres ediciones (1938, 1994 y 1998).

El país nórdico alcanzó los octavos de final en 1938 y 1998, el puesto más alto que ha conseguido en una cita mundialista, y tiene entre sus referencias al delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland y al madridista Martin Odegaard.

La tercera selección más potente del grupo G es Turquía, que solo ha participado en dos citas mundialistas y sorprendió al mundo del balompié al llegar a las semifinales en la edición de 2002.

El combinado comandado por Senol Günes ha causado una buena impresión en sus últimas actuaciones, pues consiguió un empate a domicilio ante Alemania el pasado octubre (3-3) y le ganó a Rusia en noviembre (3-2) en un encuentro de Liga de las Naciones, aunque posteriormente perdió ante Hungría (2-0).

Cierran el grupo G las selecciones de Montenegro, Letonia y Gibraltar, que nunca se han clasificado para la fase final de un mundial y, en un principio, tienen como objetivo conseguir el segundo puesto que les daría opciones en la repesca.

David Morales Urbaneja