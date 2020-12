Nueva York comienza reapertura escolar tras el cierre por el repunte de covid

En la imagen el alcade neoyorquino, Bill de Blasio. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 7 dic (EFE).- La ciudad de Nueva York comenzó este lunes la reapertura escalonada de sus escuelas públicas, que cerraron el mes pasado tras un repunte de los contagios de covid-19 en la ciudad, con la apertura de los centros de educación primaria (hasta 5 años).

En una rueda de prensa organizada en una escuela del barrio de El Bronx, el alcade neoyorquino, Bill de Blasio, indicó que todavía no hay fecha de regreso para los escolares mayores de 5 años, aunque apuntó que espera que todas las escuelas de los distintos grados de educación puedan retomar las clases a lo largo de diciembre y enero.

De los 335.000 alumnos apuntados a las clases presenciales, esta semana se reincorporarán 190.000 que serán sometidos semanalmente a pruebas para detectar si están contagiados de covid-19, mientras que el resto seguirá recibiendo educación a distancia.

En total, esta semana 850 colegios de educación primaria reabrirán sus puertas, y en 150 de ellos se reimplantará la educación presencial, en lugar de semipresencial como se hacía hasta ahora para intentar evitar la propagación del virus, tal y como ha afirmado el concejal de Educación, Richard Carranza.

El cierre de sistema educativo desató un gran rechazo entre asociaciones de padres y el domingo profesores y padres de escuelas intermedias y superiores agrupados en la plataforma "Keep NYC Schools Open" pidieron frente al edificio de la Alcaldía el regreso inmediato a las aulas para 145.000 alumnos de quinto a duodécimo grado que estaban recibiendo educación presencial y que aún no tienen fecha de vuelta.

Entre las reivindicaciones del grupo, algunos padres dijeron que sus trabajos son esenciales, por lo que no pueden supervisar a sus hijos en casa, y consideraron que la educación remota es elitista; mientras que un veterano profesor de matemáticas aseguró que a los estudiantes les cuesta aprender a distancia y están "sufriendo mucho".

La clausura del sistema educativo de la ciudad de Nueva York, uno de los mayores del país, se produjo el 19 de noviembre después de que el índice de positividad en la metrópolis alcanzara el 3 %, una cifra que no ha dejado de crecer y que ayer se situó en el 4,98 %, tal y como De Blasio anunció este lunes.