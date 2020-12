Nicaragua felicita a Maduro por "trascendental victoria" en legislativas

Imagen de archivo de una mujer observa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/ Jorge Torres /Archivo

Managua, 7 dic (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó este lunes a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, por la "trascendental victoria" en las elecciones parlamentarias del domingo, cuya legitimidad ha puesto en duda la comunidad internacional.

"Desde Nicaragua siempre bendita y siempre libre, nos abrazamos con las familias, con el pueblo heroico de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de Nicolás, pueblo valiente, digno y soberano de esa Venezuela querida, que ayer triunfó frente a todas las modalidades de agresión que han lanzado los enemigos de la humanidad, contra nuestras revoluciones", señaló Ortega en un mensaje dirigido a Maduro.

"Con cariño que crece, y admiración profunda, saludamos la trascendental victoria del Gran Polo Patriótico, del PSUV, del Gobierno Bolivariano de Venezuela, con su presidente, nuestro hermano Nicolás Maduro", continuó.

El gobernante nicaragüense agregó que esa victoria "es de todos" y que "muestra ejemplares caminos de consolidación de paz, seguridad, estabilidad y bien común, tan amenazados en estos tiempos desafiantes que conocemos, que vivimos, siempre combatiendo, y siempre venciendo".

INVOCAN A LOS "COMANDANTES ETERNOS"

Ortega, que suscribió el mensaje junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, invocó también el "espíritu aguerrido y triunfal de los comandantes eternos: Bolívar, (José) Martí, (Augusto C.) Sandino, Fidel (Castro), Chávez".

"La espada del amor y la esperanza, abre nuevos caminos de brillante valentía, de fulgurante lucidez, de radiantes sueños realizándose, con la maestría suprema de nuestros pueblos, a quienes les servimos, cantando y caminando, creando, desde todas las batallas y todos los retos que asumimos, luminosos porvenires", añadió.

En su mensaje, Ortega indicó que "los caminos de victorias no se detienen" y que con "Nicolás, hermano, vencemos y venceremos".

Nicaragua es el principal aliado de Venezuela en Centroamérica desde que Ortega retornó al poder en enero de 2007.

Con solo un 31 % de participación según datos oficiales y el 67,6 % de los votos emitidos, el chavismo ganó sin sorpresas los comicios parlamentarios celebrados este domingo y con ello recuperó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, el órgano que sirvió a los opositores para lanzar su ofensiva contra el régimen de Maduro.

Los comicios estuvieron marcados por la alta abstención y el llamamiento al boicot que hizo el sector de la oposición que respalda al líder Juan Guaidó.

Tanto la Unión Europea como otros países de la comunidad internacional han considerado que los comicios celebrados ayer en Venezuela no cumplen los mínimos estándares democráticos.

En América Latina, un grupo de países firmaron este lunes una declaración conjunta donde denuncian la falta de legalidad y legitimidad de las elecciones venezolanas.

Los firmantes de la declaración son Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.