Nasdaq toca máximo récord en Wall St por grandes tecnológicas; sector de energía cae

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre con una mascarilla camina frente al 14 de Wall Street, mientras continúa el brote global de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en el distrito financiero de Nueva York. 19 de noviembre de 2020. REUTERS/Shannon Stapleton

7 dic (Reuters) - El índice Nasdaq extendió un repunte para alcanzar un máximo histórico el lunes, ya que los inversores se apilaron en torno a las grandes acciones tecnológicas por las preocupaciones por el impacto a corto plazo en la economía de las restricciones por el COVID-19, mientras que el sector de energía caía de la mano de los precios del petróleo.

* Las acciones de empresas como Apple Inc, Tesla Inc, Facebook Inc y Microsoft Corp impulsaron al Nasdaq, con ganancias de casi un 2% cada una.

* Las autoridades de California, el estado más poblado de Estados Unidos, obligaron el lunes a gran parte del estado a cerrar las tiendas y quedarse en casa, un día después de informar un récord de más de 30.000 nuevos casos de coronavirus.

* "Creo que lo que se está viendo hoy es un enfoque a corto plazo por los cierres, por lo que la tecnología está liderando el camino", dijo Christopher Grisanti, estratega jefe de acciones de MAI Capital Management en Ohio.

* "Estas son empresas a las que les puede ir bien incluso si la economía vuelve a paralizarse. Esto recuerda más a principios de 2020 y creo que les da a los inversores la oportunidad de mirar hacia adelante y tratar de encontrar inversiones que funcionen en 2021", añadió.

* El índice de energía del S&P 500 caía más de 2%, la mayor cantidad entre los 11 sectores principales, arrastrado por el descenso de los precios del petróleo. Las petroleras Chevron Corp, Exxon Mobil Corp y Occidental Petroleum Corp perdieron entre un 2% y un 3% en las primeras operaciones del día.

* A las 1617 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 137,77 puntos, o un 0,46%, a 30.080,54 unidades, mientras que el S&P 500 caía 4,07 puntos, o un 0,11%, a 3.695,05 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 54,172 puntos, o un 0,43%, a 12.518,404 unidades.

(Reporte de Shriya Ramakrishnan y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; Editado en español por Rodrigo Charme)