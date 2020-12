Maduro se ve ratificado en su cargo tras el triunfo chavista en las legislativas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, vota en un centro electoral de Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña

Caracas, 7 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que su cargo ha quedado ratificado y "recontrarratificado" luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas en las que no participó la oposición que representa el líder opositor Juan Guaidó.

"Aquí estamos ratificados y recontrarratificados por el amor, el voto y la pasión de un pueblo", dijo Maduro tras celebrar la "gran victoria" del chavismo y al referirse al planteamiento que hizo días atrás cuando indicó que dejaría la Presidencia si la oposición se hacía con la mayoría en el Parlamento.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV, el mandatario indicó que "no volvería" a hacer esa promesa porque, según dijo, recibió muchos mensajes de simpatizantes que le manifestaban "tristeza".

Maduro destacó además que el resultado que ha obtenido el chavismo es una "gran victoria, sin lugar a dudas, de la democracia" tras "una buena jornada electoral".

RESULTADOS ELECTORALES

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó que pasada la media noche se habían contado 5.264.104 votos, de los que 3.558.320 fueron para el Gran Polo Patriótico (GPP).

Mientras, una alianza encabezada por los partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) quedó en segundo lugar con 944.665 sufragios, lo que supone el 17,95 %.

Según detalló el ente, el dato de participación en esta elección fue de 31 %.

Por su parte, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, celebró también el triunfo chavista y manifestó su alegría tras conocerse los resultados electorales.

El chavismo se encontraba celebrando su triunfo desde antes de que se anunciaran los resultados en su comando de campaña, mientras el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reiteraba sus denuncias en Twitter de que esta elección es un "fraude".

Las elecciones parlamentarias del domingo no tuvieron la participación de la oposición que lidera Guaidó por considerar que los comicios no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Uno de los temas por los que la oposición decidió no participar es la intervención de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que puso al frente de las organizaciones a líderes políticos que habían sido expulsados tras ser acusados de corruptos.

La oposición, como respuesta, ha llamado a una consulta que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de forma digital y el último día será presencial, para rechazar los comicios.

También designó un comité para vigilar las irregularidades en los elecciones de hoy y por el cual ha reportado un 80 % de abstención.