Maduro está solo con los militares y grupos delictivos, dice el exilio

El presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), el exmilitar venezolano José Antonio Colina. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 7 dic (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresó este lunes su satisfacción porque "ni los partidarios del régimen salieron a votar" en las elecciones parlamentarias "ilegítimas" celebradas este domingo y llamó a la comunidad internacional a no reconocerlas.

"La poca participación evidenciada el día de ayer mostró que ni los partidarios del régimen salieron a votar y que Maduro se encuentra en el poder solo por el apoyo de los militares y de grupos delincuenciales armados", señaló José Antonio Colina, presidente de la organización de exiliados con sede en Miami.

Veppex dijo en un comunicado que "un 90 % del pueblo venezolano" se abstuvo de participar en la "farsa".

Según un boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación en las elecciones para renovar la Asamblea Nacional fue del 31 % y los candidatos oficialistas ganaron por un 67,7 % de los votos, que fueron unos 3.558.320.

"Esta expresión de rechazo demuestra que los venezolanos no apoyan al régimen de Nicolás Maduro, ni creen en las elecciones como un mecanismo para salir de la tiranía".

Veppex agradeció a Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Chile y Colombia, entre otros países, que "han manifestado que no reconocen el resultado de esas elecciones por considerarlas ilegítimas".

"Hacemos un llamado a los países que no se han manifestado a que desconozcan estas elecciones que no son legítimas y han sido ampliamente rechazadas por todos los venezolanos", subraya.

La organización se comprometió a hacer "lo necesario para una vez que se conozcan quienes obtuvieron un curul (escaño) en la ilegítima asamblea, sean sancionados internacionalmente por prestarse al gran fraude electoral fraguado por la narcotiranía de Nicolás Maduro".

Según el CNE, un ente al que los opositores venezolanos acusan de parcialidad con el Gobierno, la coalición Alternativa Democrática, que agrupa a partidos opositores que acudieron a las elecciones después de que el Tribunal Supremo de Justicia les designara nuevas juntas directivas, se hizo con 944.665 votos, un 17,95 % del total.

La mayoría opositora no se presentó a estas elecciones por considerar que son ilegítimas.

Este lunes comienza una consulta popular organizada por un movimiento ciudadano para sondear a los venezolanos de dentro y fuera del país acerca del rumbo que quieren que tome su país.

Según los organizadores de esta iniciativa, apoyada por la oposición, más de 23,9 millones de venezolanos, de los cuales entre 5,5 y 6 millones están fuera de su país, tienen la posibilidad de mostrar al mundo que quieren un "camino diferente" para Venezuela y necesitan ayuda para hacerlo.

La consulta, que se realiza por internet del 7 al 12 de diciembre y ese ultimo día también presencialmente, pregunta a los ciudadanos si reclaman o no el "cese de la usurpación de la Presidencia" por parte de Maduro y la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

La segunda pregunta es si rechazan o no la "farsa" electoral de este 6 de diciembre y quieren pedir su desconocimiento internacional y la tercera si están o no de acuerdo en llevar adelante gestiones ante la comunidad internacional con el fin de rescatar la democracia en Venezuela.