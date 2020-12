Macron rechaza supeditar la cooperación con Egipto a los derechos humanos

EFE/EPA/MICHEL EULER / POOL MAXPPP OUT

París, 7 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que su país no condicionará su cooperación con Egipto a la situación de los derechos humanos porque una política de boicot debilitaría la eficacia de la lucha de El Cairo contra el terrorismo o a favor de la estabilidad regional.

En una intervención conjunta en el Elíseo con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, Macron dejó claro que en la cuestión de los derechos humanos opta por un "diálogo franco y exigente" porque lo contrario "no haría avanzar ningún tema ni un segundo".

"No condiciono nuestra cooperación en materia de defensa y economía a ese tipo de desacuerdos porque creo en la soberanía de los pueblos y en el respeto de los intereses legítimos y recíprocos", añadió el jefe de Estado francés.

Sí insistió en que durante su cara a cara habían abordado la situación de distintos activistas o periodistas encarcelados en Egipto y subrayó que Francia "seguirá avanzando para mejorar la situación" de esas personas.

La visita de Estado de Al Sisi a Francia, iniciada este domingo y que terminará mañana, martes, ha sido criticada por distintos colectivos de ONG que piden a Macron firmeza en sus exigencias sobre el respeto de los derechos humanos.

El presidente egipcio, por su parte, reclamó que no se retrate a su país como un régimen "déspota": "Con todo lo que hace por su población y por la estabilidad de la región, no se debe presentar al Estado egipcio como un régimen déspota. Eso es algo que desapareció hace muchos años", concluyó.